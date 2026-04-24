Druhá konferencia InnovAIte Slovakia prinesie pohľady na AI v praxi, sledovať ju môžete aj online cez stream

ŽILINA - Po úspešnom štarte projektu pokračuje séria odborných podujatí InnovAIte Slovakia druhou konferenciou s názvom AI Synergy: Connecting Research, Industry and Regional Innovation. Tá opäť spojí popredných európskych expertov z oblasti umelej inteligencie, výskumu a priemyslu. Podujatie, ktoré sa tentoraz uskutoční 29. apríla 2026 v Žiline, sa zameria na inovácie v strednej a východnej Európe a ich využitie v praxi.
Program druhej konferencie pokryje kľúčové oblasti využitia umelej inteligencie, akými sú inteligentný energetický manažment budov, digitalizácia a automatizácia procesov v poisťovníctve či vývoj pokročilých softvérových riešení. Osobitná pozornosť bude venovaná aj syntetickým dátam, autonómnym systémom, a umelej inteligencii vo verejnej správe. Súčasťou odborného podujatia budú aj ukážky praktického využitia najmä v strednej a východnej Európe.
Medzi hlavnými rečníkmi konferencie vystúpia Pauliina Harrivaara zo spoločnosti Cleopa s témou AI pre smart budovy a Matthias Klusch z Nemeckého výskumného centra pre umelú inteligenciu (DFKI), ktorý predstaví hybridnú AI pre autonómne systémy. Program obohatí odborný príspevok Kristíny Malinovskej z FMFI UK o svete kognitívnej robotiky, experti z IT4Innovations priblížia riešenia pre pokročilú energetickú analytiku a digitálne dvojičky. Zástupcovia spoločností Gratex International a Asseco Central Europe sa zamerajú na praktické nasadenie AI v softvérovom inžinierstve a poisťovníctve. Osobitná pozornosť bude venovaná aj etickému rámcu pre dôveryhodnú AI a využitiu digitálnych dvojičiek
v priemysle.
Druhý blok konferencie, zameraný na inteligentnú energetiku, predstaví využitie AI agentov, digitálnych dvojičiek a LLM modelov na transformáciu dát v budovách a priemysle. Tieto technológie nahrádzajú manuálne procesy automatizovanou optimalizáciou, ktorá v reálnom čase zvyšuje efektivitu a šetrí náklady. Pre akademickú obec a odbornú verejnosť bude pripravená posterová sekcia venovaná diskusiám o najnovších výskumných prácach a prenose vedeckých poznatkov priamo do praxe.
Podujatie bude pre záujemcov dostupné aj online prostredníctvom živého vysielania. Na stream sa môžu jednoducho prihlásiť na nasledujúcej adrese:
https://innovaite.sk/events/ai-synergy-the-second-chapter-of-the-innovaite-conference-series-sk
Kompletný program konferencie a ďalšie informácie sú zverejnené na oficiálnej stránke projektu: https://www.innovaite.sk/events
Inovácie pre budúcnosť
Projekt InnovAIte Slovakia: Illuminating Pathways for AI-Driven Breakthroughs sa realizuje
v rámci výzvy Transformačné a inovačné konzorciá za podpory z Plánu obnovy a odolnosti SR. Počas 30 mesiacov sa bude sústreďovať na výskum a overovanie technológií, ktoré sú technologicky vyspelé, etické, ekologicky udržateľné a spoločensky prospešné. Projekt zastrešuje Gratex International, pričom medzi členov konzorcia patria Asseco Central Europe, CANEX, Optima Ideas, German Research Center for AI (DFKI), IT4 Innovations – Národní superpočítačové centrum pri VŠB Ostrava, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčiansky samosprávny kraj a Centrum vedecko-technických informácií SR.