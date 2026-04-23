V obľúbenom tataráku našli nebezpečnú baktériu! Známa sieť upozorňuje zákazníkov: Nejedzte to

VARŠAVA - V testovaných vzorkách hovädzieho tatárskeho mäsa predávaného v Poľsku boli zistené baktérie salmonely. Na problém upozorňuje aj sieť predajní Biedronka, ktorá vyzáva zákazníkov, aby daný výrobok nekonzumovali.
„V dôsledku oficiálnych činností Štátnej hygienickej inšpekcie boli v testovaných vzorkách hovädzieho tatárskeho mäsa z nižšie uvedenej šarže zistené baktérie salmonely,“ informovala inšpekcia na svojej webovej stránke. Informuje o tom poľský web Polsat News.
Ako problémový sa ukázal „hovädzí tatársky steak“ značky Kraina Mięs balený v 200-gramových baleniach. Dotknutá šarža má číslo 0992104 a dátum spotreby je 21. apríla 2026.
Výrobcom produktu je Zakłady Mięsne Łuków SA so sídlom na ul. Przemyslowa 15, 21-400 Łuków.
Hlavný hygienický inšpektorát (GIS) uvádza, že výrobca okamžite po prijatí informácie o nezhode výrobku s predpismi začal konanie o stiahnutí spornej šarže z obehu.
Informácia o kontaminácii obľúbeného jedla nebezpečnou baktériou sa objavila aj na webovej stránke reťazca Biedronka. Obľúbená sieť predajní vydala výzvu všetkým zákazníkom, ktorí si zakúpili uvedenú várku tatárskeho bifteku, aby ho nejedli. Zákazníci ho môžu vyhodiť alebo vrátiť do najbližšej predajne Biedronka a budú im vrátené peniaze.
Salmonela je závažné tráviace ochorenie, ktoré sa zvyčajne prejavuje hnačkou a vracaním, ale môže viesť aj k dehydratácii a dokonca k smrti.