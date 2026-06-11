Maďarsko oživuje V4: Budapešť plánuje summit a hovorí o proaktívnej zahraničnej politike v Európe

BUDAPEŠŤ - Maďarská zahraničná politika sa opäť stala viditeľnou a proaktívnou v Európe. Konštatovala to na štvrtkovom zasadnutí parlamentného výboru pre zahraničné veci šéfka maďarskej diplomacie Anita Orbánová, ktorá potvrdila, že Maďarsko usporiada summit Vyšehradskej štvorky (V4). Informuje o tom server telex.hu.
Maďarsko chce aktívnu V4 politiku
Základom suverénnej maďarskej zahraničnej politiky je podľa slov Orbánovej to, aby Maďarsko bolo konštruktívnym členom spojenectiev, ktorých je členom. „Maďarsko sa preto aktívne zapája aj do V4, ktorá bola počas predchádzajúcej vlády oslabená, keďže predchádzajúca vláda (premiéra Viktora Orbána) nachádzala čoraz menej spoločnej reči s vládami patriacimi do iných straníckych rodín v rámci skupiny, predovšetkým s Poľskom, po tom, čo sa tam k moci dostala Občianska koalícia Donalda Tuska,“ povedala ministerka. „Prekalibrovali sme maďarsko-poľské vzťahy,“ povedala Orbánová s odkazom na prvú zahraničnú cestu premiéra Pétera Magyara, ktorá viedla do Varšavy. Ministerka zahraničných vecí dodala, že varšavská cesta povedie aj k tomu, že Maďarsko usporiada summit V4.
Premiéri Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska sa naposledy stretli v Prahe 27. februára 2024 v obzvlášť napätej atmosfére. Orbána a jeho slovenského kolegu Roberta Fica očakávali v českej metropole protestujúci.
Budapešť plánuje návrat summitu
„Som rád, že 23. júna môžem v Budapešti privítať slovenského, českého a poľského premiéra a spoločne môžeme usporiadať stretnutie oživenej Vyšehradskej štvorky,“ vyhlásil Magyar 29. mája na spoločnej tlačovej konferencii v Bruseli s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.
Podľa servera 24.hu premiér vo štvrtok oznámil, že summit V4 sa uskutoční v meste Gödöllő, 36 kilometrov severovýchodne od Budapešti, za účasti slovenského premiéra Roberta Fica, českého premiéra Andreja Babiša a poľského premiéra Donalda Tuska. Magyar dodal, že konzultácie V4 pred summitmi EÚ sa opäť stanú pravidelnými.