Ropovod Družba opravený: MOL hlási pripravenosť na obnovenie dodávok ropy na Slovensko a do Maďarska

BUDAPEŠŤ - Opravné práce na ukrajinskom úseku ropovodu Družba boli dokončené, uviedla v stredu na svojej webovej stránke maďarská ropná spoločnosť MOL. Podľa oznámenia je spoločnosť Ukrtransnafta, zodpovedná za prevádzku tejto časti ropovodu, pripravená obnoviť tranzit suroviny do Maďarska a na Slovensko.
„Spoločnosť JSC Ukrtransnafta, zodpovedná za prevádzku ukrajinskej časti ropovodu Družba, oficiálne informovala spoločnosť MOL, že opravné práce na ropovode Družba boli ukončené a že stav vyššej moci, platný od 27. januára 2026, bol oficiálne ukončený k 18:00 h 21. apríla 2026,“ uviedla spoločnosť MOL vo vyhlásení. Dodávky ropy cez tento úsek Družby boli od 27. januára pozastavené po tom, ako ropovod podľa vyjadrení Kyjeva zasiahol ruský útok.
Obnovenie dodávok ropy
Agentúra Reuters v utorok večer s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z ropného sektora uviedla, že Ukrajina obnoví dodávky ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko v stredu popoludní. „Čerpanie ropy by sa malo začať zajtra na obed,“ uviedol zdroj agentúry Reuters s tým, že maďarská ropná spoločnosť MOL si už podala prvú žiadosť o tranzit. „MOL už podal žiadosti o prvé objemy, ktoré pôjdu v rovnakom pomere do Maďarska a na Slovensko,“ dodal zdroj.
Zelenskyj o Družbe a EÚ pôžičke
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok na sociálnej sieti X oznámil, že opravy poškodeného úseku ropovodu sú dokončené a jeho prevádzka môže byť obnovená. Zelenskyj opravu Družby spojil s odblokovaním vyplatenia 90-miliardovej pôžičky Európskej únie a posunom v prístupových rokovaniach. Uvoľnenie úveru sa pokúsia v stredu definitívne schváliť členské štáty EÚ.