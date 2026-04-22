Dráma v kokpite tesne po štarte: Kapitánovi spadol na hlavu displej a odpadol! To nie je všetko

LAS VEGAS - Dramatické momenty počas štartu v Las Vegas prinútili posádku konať v zlomku sekundy. Technická porucha v kokpite vyradila kapitána z hry.
Nečakaný úder počas štartu
Len niekoľko sekúnd po vzlete sa rutinný let zmenil na kritickú situáciu. Lietadlo typu Boeing 737-700 spoločnosti Southwest Airlines odštartovalo 19. apríla z Harry Reid International Airport s cieľom v Reno.
Počas stúpania sa však uvoľnilo zariadenie v kokpite – tzv. head-up displej – a prudko zasiahlo kapitána priamo do hlavy.
Kapitán stratil vedomie, zasahoval druhý pilot
Situácia sa okamžite vyhrotila. Podľa komunikácie s riadiacou vežou pilot po náraze krátko odpadol a po prebratí mal vážne ťažkosti.
Druhý pilot bez váhania informoval dispečing o mimoriadnej udalosti. Opísal, že zariadenie bolo veľké a náraz bol silný. Kapitán mal po údere dezorientáciu, „videl hviezdičky“ a následne začal zvracať.
Okamžitý návrat na letisko
Posádka sa rozhodla nehazardovať. Lietadlo sa po incidente otočilo a zamierilo späť na letisko v Las Vegas.
Celý zásah prebehol mimoriadne rýchlo – stroj bol vo vzduchu len približne 17 minút, kým bezpečne pristál.
Cestujúci aj zvyšok posádky vyviazli bez zranení. Kapitána však po pristátí odviezli z lietadla na invalidnom vozíku a následne ho previezli do nemocnice.
Let pokračoval s náhradným kapitánom
Po necelých dvoch hodinách sa situácia stabilizovala natoľko, že lietadlo mohlo pokračovať v plánovanej trase. Na palubu nastúpil nový kapitán a let bol dokončený s približne dvojhodinovým meškaním.