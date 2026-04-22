Dráma v kokpite tesne po štarte: Kapitánovi spadol na hlavu displej a odpadol! To nie je všetko

Na obrázku vidieť tzv. head-up displej. (Zdroj: X)
LAS VEGAS - Dramatické momenty počas štartu v Las Vegas prinútili posádku konať v zlomku sekundy. Technická porucha v kokpite vyradila kapitána z hry.

Nečakaný úder počas štartu

Len niekoľko sekúnd po vzlete sa rutinný let zmenil na kritickú situáciu. Lietadlo typu Boeing 737-700 spoločnosti Southwest Airlines odštartovalo 19. apríla z Harry Reid International Airport s cieľom v Reno.

Počas stúpania sa však uvoľnilo zariadenie v kokpite – tzv. head-up displej – a prudko zasiahlo kapitána priamo do hlavy.

Kapitán stratil vedomie, zasahoval druhý pilot

Situácia sa okamžite vyhrotila. Podľa komunikácie s riadiacou vežou pilot po náraze krátko odpadol a po prebratí mal vážne ťažkosti.

Druhý pilot bez váhania informoval dispečing o mimoriadnej udalosti. Opísal, že zariadenie bolo veľké a náraz bol silný. Kapitán mal po údere dezorientáciu, „videl hviezdičky“ a následne začal zvracať.

Okamžitý návrat na letisko

Posádka sa rozhodla nehazardovať. Lietadlo sa po incidente otočilo a zamierilo späť na letisko v Las Vegas.

Celý zásah prebehol mimoriadne rýchlo – stroj bol vo vzduchu len približne 17 minút, kým bezpečne pristál.

Cestujúci aj zvyšok posádky vyviazli bez zranení. Kapitána však po pristátí odviezli z lietadla na invalidnom vozíku a následne ho previezli do nemocnice.

Trasa lietadla po incidente
Trasa lietadla po incidente  (Zdroj: FlightRadar24)

Let pokračoval s náhradným kapitánom

Po necelých dvoch hodinách sa situácia stabilizovala natoľko, že lietadlo mohlo pokračovať v plánovanej trase. Na palubu nastúpil nový kapitán a let bol dokončený s približne dvojhodinovým meškaním.

Súvisiace články

undefined
Novinka na letoch z Nového Zélandu: Úzka lavica na spanie za príplatok takmer 500 dolárov?
Ryanair tlačí na rakúsku vládu: Lacné lietanie z Viedne je v ohrození
Dohra leteckého nešťastia: Trosky po zrážke dvoch vetroňov sú preč, tragédia si vyžiadala život Poliaka
Desivá nehoda na Kopaniciach! Z auta ostal kus šrotu, hrôzostrašné FOTO z miesta nehody
Tréner Branislav Fodrek hodnotí zápas s Trnavou
Šialené zábery z Lučenca! Opití tínedžeri sadli za volant, jazda na streche im prišla vtipná
Režisér Ďurovčík odhalil tajomstvo megahitu The Duchon's: Nebyť tejto náhody... nie je nič!
ŠIALENÁ zábava mladíkov v Lučenci! Šoférovali opití a jazdili na streche auta, všetko zachytilo VIDEO: Dosmiali sa
PS ostro kritizuje Fica: Podanie na sudkyňu Záleskú vníma ako nátlak pred kauzou Očistec
Po Miriam (†50) sa zľahla zem: Po piatich mesiacoch prišla tá NAJHORŠIA správa! DETAILY, kde ju našli
Nehoda autobusu a áut v Dunajskej Lužnej: Tri deti utrpeli šok
Švédska rozviedka VARUJE pred kolapsom: Ruskú ekonomiku nenakopli ani zisky z predaja ropy!
Tragický únik jedovatého plynu v továrni: Dvaja mŕtvi a desiatky zranených v nemocnici!
Zmanipulované hlasovanie? Donald Trump ostro napadol výsledky referenda vo Virgínii
Slovenská kráska po dlhšej odmlke: Totálna zmena imidžu a... Mala samé problémy!
Zasnúbení?! Zoë Kravitz a Harry Styles sa s tým nebabrú: Ich vzťah je rýchly, tichý… ale intenzívny
Toto, že je dcéra Karla Gotta? Z malej Charlotte vyrástla poriadna sexica!
Režisér Ďurovčík odhalil tajomstvo megahitu The Duchon's: Nebyť tejto náhody... nie je nič!
Na veľkosti (ne)záleží? Penny prehovorila o intímnom živote s partnerom, ktorý je HLBOKO POD PRIEMEROM!
Chcete predísť prediabetes? Tieto potraviny radšej vyraďte z jedálnička
Zaparkoval a vrátil sa až po 7 rokoch: Keď uvidel účet za parkovné, takmer HO VYSTRELO! Najdrahšie parkovné na svete?
Koniec trápeniu v posteli? Vedci objavili BEŽNÚ POTRAVINU, ktorá bojuje proti menštruačným kŕčom lepšie ako lieky!
Kulinárske špeciality, ktoré by ste mali na dovolenke ochutnať: Toto je náš výber!
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
Z Bratislavy do Prahy pod dve hodiny? Rýchlovlaky by mohli skrátiť cestu o polovicu!
Fico chce kúpiť podiel v Slovenských elektrárňach: Štát by sa stal väčšinovým vlastníkom!
Vlna bankrotov naberá na sile: Padol aj jeden z najznámejších e-shopov s elektronikou!
Veľká zmena po takmer troch mesiacoch: Saková prezradila, kedy dorazí ropa cez Družbu!

VIDEO Hokejové zemetrasenie v Trenčíne! Slovenskí mladíci šokovali svet a zrazili Kanadu na kolená
VIDEO Obrovské prekvapenie na úkor megafavorita! Českí mladíci sa postarali o veľkú senzáciu
Skvelý druhý polčas od Trnavy: Spartak otočil šláger a poslal darček Slovanu
Šampionát na Slovensku oficiálne odštartoval! V úvodnom zápase Švédi deklasovali Nemcov
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
Chaos okolo 8. mája: Musíte ísť do práce a máte nárok na príplatok alebo dovolenku?
Príležitosť pre architektov a inžinierov v Bratislave: Projekty od menších stavieb až po obytné súbory
Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Tieto citrónové cupcakes s tvarohovým krémom zmiznú zo stola skôr, než vychladnú!
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
VIDEO: Lockheed Martin ukázal nástupcu Hellfire. AGM-179 JAGM má zastaviť lacné drony, na ktoré sa dnes míňajú drahé rakety
Čierna káva môže znížiť riziko predčasnej smrti. Vedci ukázali, pri koľkých šálkach vyšiel efekt najsilnejšie
Vedci tvrdia, že tento prehliadaný orgán môže byť kľúčom k dlhšiemu životu a aj k tomu, ako telo reaguje na rakovinu
Aj tieto staršie Samsungy nakoniec dostanú niekoľko AI funkcií, ktoré mali byť exkluzívne pre najnovšiu vlajkovú loď
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať

5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Čo muži očakávajú od ženy po tridsiatke: Realita bez prikrášlenia
Švédska rozviedka VARUJE pred kolapsom: Ruskú ekonomiku nenakopli ani zisky z predaja ropy!
ŠIALENÁ zábava mladíkov v Lučenci! Šoférovali opití a jazdili na streche auta, všetko zachytilo VIDEO: Dosmiali sa
Otrasný útok Putinovho priateľa: Meloniovú dourážal, ako sa dalo! Prišla rázna reakcia

