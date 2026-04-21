Testy ropovodu Družba sa začínajú: V hre je 90 miliárd pre Ukrajinu a koniec blokácie

BUDAPEŠŤ - Ukrajina v utorok začne s technickými skúškami ropovodu Družba. Tento krok by mohol otvoriť cestu pre vyplatenie 90-miliárdovej pôžičky Ukrajine od Európskej únie, ktorú od februára vetoval odchádzajúci premiér Viktor Orbán. Kremeľ medzitým zdôrazňuje, že z ruskej strany neexistujú žiadne technické prekážky pre obnovenie dodávok. S odvolaním sa na agentúry Reuters a Bloomberg to uviedol server portfolio.hu.

Podľa Kyjeva pri útoku dronu koncom januára bolo vážne poškodené potrubie a pripojená kompresorová stanica Brody. Odvtedy boli dodávky ropy do Maďarska a Slovenska pozastavené, píše portfolio.hu. Ukrajina očakáva opätovné obnovenie dodávok ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba už v utorok, uviedli v pondelok s odvolaním sa na svoje zdroje agentúra Bloomberg a spravodajská stanica TVP World.

Podľa anonymných zdrojov Bloombergu sú na utorok naplánované technické testy ropovodu. Cezeň z Ruska neprúdi do rafinérií v Maďarsku a na Slovensku ropa od 27. januára. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň uviedol, že ropovod bude opäť v prevádzke do konca apríla. Maďarský premiér Viktor Orbán v nedeľu vyhlásil, že na základe informácií od Európskej únie Ukrajina naznačila pripravenosť obnoviť dodávky cez ropovod Družba už v pondelok v prípade, ak Maďarsko prestane blokovať vyplatenie 90-miliardovej pôžičky Európskej únie pre Kyjev.

Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár aj premiér Robert Fico predtým avizovali, že Slovensko je pripravené blokovať nový sankčný balík, kým sa neobnovia dodávky ropy cez Družbu. Spomínanú pôžičku Bratislava neblokuje. Vo voľbách v Maďarsku 12. apríla presvedčivo zvíťazila opozičná strana Tisza. Podľa viacerých analytikov jej líder Péter Magyar, pravdepodobný budúci premiér, môže po nástupe do funkcie podporiť vyplatenie pôžičky výmenou za odblokovanie zmrazených fondov EÚ pre Maďarsko.

Fico telefonoval s novým maďarským lídrom: Magyar na neho vytiahol PODMIENKU! Bez tohto žiadne ďalšie rokovania
Pozor, chystá sa masívne vyradenie áut bez PZP: Hrozia automatické a opakované pokuty!
Veľké upratovanie v Kauflande: Známe produkty končia, nahradia ich legendy z Lidla!
Rezort financií sa chváli nízkym deficitom, analytici krotia nadšenie: Pozor na odložené účty a rekordný dlh!
Platobná revolúcia na Slovensku: Mobil a hodinky čoskoro vytlačia tradičné karty

Zmätok okolo slovenskej reprezentácie: Talianske médiá hlásia koniec Francesca Calzonu
Záverečná nominácia a kompletný program: V Bratislave a Trenčíne štartujú MS v hokeji do 18 rokov
Už žiadne pochybnosti, no na dva týždne sú rivali: Černák a Slafkovský si vymenili krásne slová
Majstrovské ambície slovami i činmi: Poprad láka do svojich radov bývalú hviezdu Slovana
Ako napísať motivačný list, ktorý firma dočíta do konca?
5 aplikácií, ktoré vám v roku 2026 zmenia pracovný deň: Odložte multitasking, nastúpila AI
Odchádzame od šéfov, nie od firiem: Prečo je váš nadriadený kľúčom k vašej výpovedi?
Diabol nosí Pradu sa vracia kín! Čo nás (opäť) naučí o kariére a prežití v korporáte?
Donald Trump údajne verí, že diétna Cola zabíja rakovinu v tele. Takéto tvrdenie však nemá oporu vo vede
Rusko sleduje americké satelity nad Iránom. Informácie posúva priamo do Teheránu
Vedci tvrdia, že zvrátili starnutie mozgu. Pomohol im nosový sprej s extracelulárnymi vezikulami
Dvaja ochrnutí pacienti začali po implantácii mozgového čipu znovu rýchlo komunikovať. Výsledky štúdie prekvapili aj vedcov
