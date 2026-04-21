Odborníci si posvietili na hrubosť a vulgárnosť v politike: Fúha, ak je toto pravda, tak...

ŠTOKHOLM - Hrubosť a vulgárnosť v politike podkopávajú dôveru verejnosti v politických lídrov a zvyšujú riziko neúčasti voličov na hlasovaní vo voľbách, uvádza sa v správe švédskych výskumníkov zverejnenej v utorok agentúrou AFP.
Autormi správy sú Dan Hansson a Karin Villaumeová z lekárskej univerzity Karolínsky inštitút, ktorí sa špecializujú na výskum stresu a pracovných podmienok. Správu si objednal švédsky odborový zväz TCO združujúci zamestnancov v kancelárskych profesiách.
Vedci na základe medzinárodných výskumov konštatujú, že nekultúrnosť v politike je vážnym problémom, ktorý sa zhoršuje a môže predstavovať hrozbu pre demokraciu. Zároveň upozorňujú na výrazný záujem o slušnosť v politickom prostredí.
Z februárového prieskumu agentúry Novus, na ktorý sa autori odvolávajú, vyplýva, že až tri štvrtiny Švédov znepokojuje tón politických debát. Každý druhý respondent uviedol, že ich prestal sledovať pre príliš agresívny charakter. Rovnaký podiel opýtaných by sa k sledovaniu vrátil, keby boli diskusie zdvorilejšie.
Táto téma vo Švédsku rezonuje aj vzhľadom na parlamentné voľby naplánované na 13. septembra. AFP pripomenula, že v novembri 2025 po piatich mesiacoch vo funkcii odstúpila bývalá líderka Strany stredu Anna-Karin Hattová, ktorá predtým odolávala sérii vyhrážok. Uviedla, že sa vo svojej pozícii necíti bezpečne.
Švédska Národná rada pre prevenciu kriminality uviedla, že až 25,4 percenta volených predstaviteľov priznalo, že sa v roku 2024 stali obeťami vyhrážok, obťažovania, násilia, vandalizmu alebo krádeže. Počas prezentácie správy sa diskutovalo aj o úlohe médií. Zástupkyňa šéfredaktora švédskeho denníka Aftonbladet Hanna Olsson Bergová vyzvala na zmenu mediálnych formátov a nabádala dať viac priestoru dlhším a podrobnejšie spracovaným príspevkov.
Ako príklad uviedla úspešné video, v ktorom minister pre rozvojovú spoluprácu Benjamin Dousa a opozičná politička Lawen Redarová diskutovali o politike pokojne a vecne počas jazdy autom po štokholmských predmestiach. Zavítali aj do sociálne vylúčených štvrtí, z ktorých obaja pochádzajú.