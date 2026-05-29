Beštiálny prípad utýraného šteniatka v osade: Páchateľ vyviazol len s ročnou podmienkou!

TREBIŠOV - Sudca Okresného súdu Trebišov uznal za vinného 33-ročného muža zo Sečoviec za spáchanie prečinu týrania zvierat a uložil mu ročný podmienečný trest odňatia slobody. Obvinený v marci 2025 v nočných hodinách medzi príbytkami v marginalizovanej skupine obyvateľstva pred mestom Trebišov usmrtil dvojmesačné šteňa. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Kladivom mu zasadil tri údery do oblasti hlavy, čím mu spôsobil trieštivú zlomeninu čelovej a temennej kosti, krvácanie do dutiny lebečnej a rozsiahle poškodenie mozgového tkaniva. Zviera uhynulo v dôsledku bolestivého, krutého a trýznivého spôsobu konania obvineného,“ uviedla o čine.
Súd obvinenému uložil trest odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu dvoch rokov a zároveň nariadil probačný dohľad. Súčasťou rozhodnutia bolo aj uloženie ochranného psychiatrického liečenia ambulantnou formou.
„Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti,“ skonštatovala hovorkyňa.