Estónsko nepovolí Ficovi prelet pri ceste na oslavy do Moskvy, uviedol Tallinn

TALLIN - Pobaltské štáty opäť odmietli udeliť slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi povolenie na prelet cez ich územie v rámci plánovanej cesty do Moskvy na oslavy sovietskeho víťazstva v druhej svetovej vojne. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie estónskeho ministra zahraničných vecí a vyjadrenie samotného Fica.
Žiadna krajina nesmie využívať estónsky vzdušný priestor na posilňovanie vzťahov s Ruskom v čase, keď Rusko naďalej porušuje medzinárodné normy a vedie agresiu proti Ukrajine a bezpečnosti Európy ako celku, uviedol estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna. „Fico opäť nedostane povolenie na využitie estónskeho vzdušného priestoru na let do Moskvy kvôli účasti na prehliadke 9. mája, podujatí zameranom na oslavu agresora. Odmietli sme to aj minulý rok a rovnaký princíp platí aj teraz,“ zdôraznil minister. Sám Fico sa skôr vo videu sťažoval, že mu Lotyšsko a Litva odmietajú povolenie na prelet do Ruska. DPA sa nepodarilo bezprostredne získať oficiálne potvrdenie z Rigy a Vilniusu.
Pobaltské štáty, ktoré hraničia s Ruskom, vlani uzavreli svoj vzdušný priestor pre hlavy štátov a vlád, ktoré chceli cez Pobaltie cestovať do Moskvy na oslavy. Medzi nimi bol aj Fico, ktorý pricestoval do Moskvy ako jediný hosť z Európy, okrem srbského prezidenta Aleksandara Vučiča, ktorého krajina na rozdiel od Slovenska nie je členom ani Európskej únie, ani Severoatlantickej aliancie. Fico sa chystá navštíviť oslavy v Moskve aj tento rok. Slovenský premiér už skôr oznámil, že chce vzdať hold všetkým, ktorí bojovali proti fašizmu, a že okrem tradičného kladenia vencov k pamätníku sovietskych vojakov na bratislavskom Slavíne sa chce zúčastniť troch medzinárodných podujatí – v bývalom koncentračnom tábore Dachau v Nemecku, 9. mája v Moskve a v júni v Normandii vo Francúzsku.
Sú blízkymi partnermi a podporovateľmi Ukrajiny
Estónsko a ďalšie dva pobaltské štáty sú blízkymi partnermi a podporovateľmi Ukrajiny, ktorá sa už viac ako štyri roky bráni proti ruskej invázii. Estónsko, Lotyšsko a Litva boli počas druhej svetovej vojny striedavo okupované Sovietskym zväzom a Nemeckom. Po vojne zostali súčasťou Sovietskeho zväzu až do roku 1991. Väčšina Estóncov, Lotyšov a Litovcov preto 9. máj nevníma ako deň víťazstva nad nacistickým Nemeckom, ale skôr ako začiatok ďalšej okupácie ich vlasti Sovietskym zväzom, pripomenula agentúra DPA.
Fico čelil za svoju vlaňajšiu cestu do Moskvy kritike zo strany predstaviteľov viacerých ďalších krajín Európskej únie, ako aj niektorých činiteľov EÚ. Tí tvrdili, že Fico sa zapája do propagandistickej akcie Ruska, ktoré od roku 2022 vedie vojnu na Ukrajine. Podľa Fica však cesta mala „morálny základ“, pretože bola poďakovaním za oslobodenie od nacizmu zo strany vtedajšieho Sovietskeho zväzu. „Nie, nebol som na vojenskej prehliadke (na moskovskom Červenom námestí),“ odpovedal Fico po návrate do vlasti na otázku novinárky. O tom, či bol slovenský premiér prítomný na prehliadke, na ktorej na centrálnom moskovskom námestí pochodovali aj vojaci zapojení do súčasnej ruskej invázie na Ukrajine, panovala spočiatku neistota. Fico rokoval v Moskve za zatvorenými dverami s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a v ruskej metropole mal tiež stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom či vietnamskými predstaviteľmi.