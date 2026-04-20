Stopka pre slovenský špeciál: Pobaltie uzavrelo nebo pred Ficom, Kyjev toto rozhodnutie víta

KYJEV - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha sa v pondelok v príspevku na sociálnej sieti X poďakoval Estónsku, Litve a Lotyšsku za to, že odmietli povoliť slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi využiť ich vzdušný priestor na jeho cestu do Moskvy.
Vďaka za tlak na Rusko
„Ďakujem Estónsku, Lotyšsku a Litve za to, že zaujali silný postoj proti využívaniu svojho vzdušného priestoru na prehĺbenie vzťahov s Ruskom. Pre tých, ktorí zabudli, Rusko naďalej vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine, predstavuje priamu hrozbu pre bezpečnosť Európy a medzinárodný poriadok. Pevný a udržiavaný tlak musí pokračovať, kým Rusko nebude plne brané na zodpovednosť,“ napísal Sybiha.
Výzva na izoláciu Fica
Ukrajinský minister zároveň vyzval ďalšie krajiny, aby si vzali z Pobaltských krajín príklad a odmietli vládnemu špeciálu s Ficom prelet cez svoje územie. „Nahraďme nedostatok povedomia nedostatkom leteckých trás,“ dodal.
Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna v nedeľu oznámil, že jeho krajina Ficovi nedovolí prelet cez svoje územie počas cesty do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva 9. mája. Premiér v sobotu informoval, že povolenie nedostane ani od Litvy a Lotyšska.
Alternatívna trasa do Moskvy
Fico pre nesúhlas pobaltských štátov už minulý rok letel vládnym špeciálom dlhšou, južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a oblasť Čierneho mora. Predošlý rok okrem účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v Moskve aj bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a lídrami ďalších krajín.