AKTUÁLNE Do supermarketu Billa vpálil trolejbus plný ľudí: Hlásia obeť aj zranených!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
SALZBURG - Trolejbus narazil v pondelok v rakúskom meste Salzburg do budovy supermarketu. Pri incidente prišla o život jedna osoba, kým sedem ďalších utrpelo zranenia, niektorí z nich ťažké, uviedli tamojší hasiči. TASR o tom informuje podľa správy agentúr DPA a APA.
Počet zranených potvrdila aj hovorkyňa tamojšieho Červeného kríža. K nehode došlo na kruhovom objazde, ktorý sa nachádza v salzburskej mestskej časti Itzling. Podľa portálu Die Presse sa dvaja zo zranených nachádzajú v nemocnici vo vážnom stave, pričom päť osôb utrpelo zranenia ľahšieho rozsahu.
Na fotografiách zverejnených agentúrou APA je vidieť trolejbus, ktorý frontálne prerazil sklenenú fasádu supermarketu Billa. Presná príčina nehody nebola bezprostredne jasná.