Bizarná lúpež kočikárne: Muž (35) sa do zamknutého priestoru PODKOPAL! Prekonal aj zámkovú dlažbu

ORLOVÁ - Pomerne bizarný pokus o pravdepodobnú krádež bicykla a ďalších cenností sa odohral na východe Českej republiky v obci Orlová neďaleko hraníc s Poľskom, kde sa páchateľ dostal dovnútra skutočne nevídaným spôsobom.
Prípadom sa zaoberala Polícia Českej republiky na svojom oficiálnom webe. Aby muž vo veku 35 rokov dostal do kočikárne, mal šokujúco rozobrať zámkovú dlažbu a vyhĺbiť dieru v podloží. Do objektu sa tak vlastne podkopal.
Polícia našla v objekte muža, nechápali, ako sa tam dostal
"Minulý piatok nad ránom bola hliadka policajtov obvodného oddelenia Orlová vyslaná na preverenie oznámenia o vlámaní do kočikárne umiestnenej vo verejnom priestore. Na mieste zistili, že vo vnútri objektu z ľahkej kovovej konštrukcie stojacej na zámkovej dlažbe sa nachádza mladý muž. Policajtom uviedol, že sa do kočikárne prekopal, aby tu prespal," popísali raritnú scénu policajti. Tí najskôr nerozumeli, ako sa tam muž ocitol, no za pár minút to bolo jasné.
O spôsobe vstupu svedčila rozobraná zámková dlažba a vyhĺbená diera v podloží dlažby pri stene objektu. "Účel však trochu rozporoval mechanicky poškodený zámok tu uskladnenej elektrokolobežky. Muž teda svoje oznámenie trochu poupravil a priznal, že chcel vziať nejaký bicykel," popísali policajti.
Posedieť si môže až dva roky
Na pokus o prerezanie tohto zámku mal použiť rovnaký malý nôž. Ten istý mal použiť na vypáčenie dlažobných kociek. "Ešte v ten istý deň policajti obvodného oddelenia Orlová v skrátenom prípravnom konaní 35-ročnému mužovi oznámili podozrenie zo spáchania prečinu krádeže, za čo mu hrozí až dvojročný pobyt vo väzení," vyjadrili sa k prípadu českí policajti.