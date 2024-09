Metropolu východu zamorili potkany: Uhryznutá žena na toalete, ale aj dieťa v kočíku, to tu ešte nebolo!

(Zdroj: Getty Images)

Pre Korzár.sme.sk poskytol rozhovor konateľ spoločnosti, ktorá v Košiciach vykonáva polovicu deratizácii. Daniel Leysek uviedol, že hlodavcov je ťažké sa zbaviť a upresnil aj v ktorých lokalitách ich je najviac. „Potkan je predvídavý. Samec rodiny určuje, kto je najslabší jedinec v skupine, a ten ide prvý ochutnávať. Keby úhyn nastal v prvý deň, ostatní sa toho nedotknú. Ale úhyn nastáva až na štvrtý, piaty deň, takže od druhého dňa sa do toho pustia aj ostatní. O ďalší týždeň nazbierame ďalšie uhynuté potkany,“ uviedol v rozhovore.

V minulosti pri deratizácii údajne postupovali systematicky a pravidelne. Podarilo sa im tak dostať potkany na periférie miest. Teraz sa však deratizácia vykonáva iba dvakrát ročne a je ťažšie zachytiť vývojové štádia množenia týchto hlodavcov. Hlodavce podľa odborníkov prenášajú 30, v niektorých prípadoch dokonca až 60 infekčných ochorení. Problémom sú aj mnohé subjekty a obchodné spoločnosti, ktoré ignorujú nariadenia a deratizáciu nevykonávajú.



Konateľ spoločnosti uviedol, že tento rok je z ich pohľadu naozaj rekordný. Krátko po deratizácii sídliska Nad jazerom našli až 170 kilogramov hlodavcov, teda zhruba 500 kusov. Najviac jedincov sa nachádzalo v okolí kontajnerov a voľných plôch okolo blokov. Riešenie vidí aj v prekrytí stojísk kontajnerov, pretože mreže pre hlodavce nepredstavujú žiaden problém. Práve naopak, aj s takouto prekážkou si poradia a sú schopné vyskočiť až do výšky jedného metra. Vyšší počet zaznamenali aj pri kontajneroch si bioodpadom.

Ďalším dôvodom ich rozmnoženia je nepravidelná deratizácia kanalizačnej siete alebo teplárne a takmer 500 šácht, ktoré hlodavcov lákajú. Potrebná by bola súčinnosť viacerých organizácií a firiem v meste vrátane bytových družstiev, spoločenstiev vlastníkov bytov, obchodných centier, ale aj potravinárske obchody. Najviac potkanov zaznamenali na sídlisku Nad jazerom, no zamorené sú viaceré časti mesta Košíc. Najväčšiu pozornosť v minulosti vzbudil prípad ženy, ktorú potkan uhryzol na toalete. Hlodavce dokážu vyjsť aj cez kanalizačnú sieť a dostať sa tak až do bytu. Ďalším prípadom bolo uhryznutie malého dieťaťa, ktorému sa vo fusaku schoval potkan a dieťa tak uhryzol do nohy. Pravdepodobne sa do kočíka dostal v kočikárni.