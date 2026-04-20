PANIKA v cirkuse: VIDEO Časť ochrannej siete sa zrútila! Tiger skočil medzi ľudí

ROSTOV NA DONE - Zábava sa v sekunde zmenila na paniku. Incident z ruského cirkusu opäť otvoril diskusiu o citlivej téme, ktorá rozdeľuje verejnosť.
Sekundy, ktoré zmenili predstavenie na paniku
To, čo malo byť bežné vystúpenie s exotickými zvieratami, sa v ruskom meste Rostov na Done zmenilo na nečakanú drámu.
Počas čísla s tigrami sa náhle zrútila časť konštrukcie pri pódiu, kde sa nachádzala cvičiteľka spolu s tromi šelmami. Vzniknutý chaos okamžite využil jeden z tigrov, ktorý sa dostal mimo ohradeného priestoru a zamieril priamo medzi divákov.
Útek publika a momenty strachu
V hľadisku zavládla panika. Ľudia sa snažili dostať do bezpečia, niektorí utekali, iní sa ukrývali medzi sedadlami. Napriek dramatickému vývoju sa však zdá, že zviera neprejavovalo agresiu.
Podľa svedkov pôsobil tiger skôr zmätene a vystrašene než útočne.
„Nebojte sa, všetko bude v poriadku“
Organizátori reagovali okamžite. Časť publika evakuovali, zvyšok sa snažili upokojiť priamo v šapitó. „Nebojte sa, len seďte, všetko bude v poriadku,“ zaznelo z úst ošetrovateľa, ktorý sa následne vydal tigra hľadať.
Zviera sa napokon ukrylo medzi stoličkami, odkiaľ ho podarilo odchytiť bez ďalších komplikácií.
Bez zranení, ale s vážnymi otázkami
Incident, ku ktorému došlo 19. apríla, sa skončil bez zranení. Predstavenie však museli okamžite prerušiť.
Udalosť opäť otvorila diskusiu o tom, či majú divoké zvieratá v cirkusoch svoje miesto. V Rusku sú takéto vystúpenia stále bežné, no čelia čoraz silnejšej kritike.
Vlna pobúrenia na internete
Video z incidentu sa rýchlo rozšírilo na sociálnych sieťach a vyvolalo silné reakcie. Mnohí komentujúci volajú po zákaze vystúpení so zvieratami.
- „Kedy bude toto týranie divokých zvierat zákonom zakázané?“
- „Viete si predstaviť, ako teraz toho tigra zbijú? Bol taký vystrašený, že ničomu nerozumel. Nenávidím cirkusy so zvieratami!“
- „Chudáci deti! Budú si to pamätať celý život, niektorým to môže spôsobiť aj psychickú traumu. Toto je čistá nedbanlivosť!“
- „Ako môže niekto takéto predstavenia podporovať? Zviera za to nemôže, my ľudia udržiavame túto zábavu pri živote.“
- „Nenávidím cirkus. Raz som tam vzal dieťa a povedalo, že už nikdy viac. Týrajú tam zvieratá. Kedy to zakážu?“
Starý problém v novom svetle
Podobné incidenty nie sú ojedinelé, no tentoraz ich zachytili kamery a okamžite sa dostali k verejnosti.
Otázka tak zostáva otvorená: ide len o zlyhanie jednotlivcov, alebo o dôsledok systému, ktorý stavia divoké zvieratá do neprirodzených podmienok?