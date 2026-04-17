Rozhovory stroskotali bez dohody: Moldavsko a Podnestersko si vymieňajú obvinenia, konflikt zostáva zmrazený

KIŠIŇOV - Rozhovory zamerané na hľadanie riešenia desaťročia trvajúceho sporu medzi Moldavskom a jeho separatistickým regiónom Podnestersko sa vo štvrtok skončili bez pokroku. Obe strany sa obvinili z neochoty ustúpiť od svojich známych pozícií, informovala agentúra Reuters.
Podnestersko odmietlo podpis
Moldavský vicepremiér Valeriu Chiveri novinárom povedal, že Podnestersko na rozhovoroch vo svojom regionálnom hlavnom meste Tiraspol odmietlo podpísať spoločné vyhlásenie o obnovení oficiálnych rokovaní. „Myslíme si, že to demonštruje, ako vážne Tiraspol vníma proces riešenie,“ uviedol.
Obvinenia zo sabotáže
Podnesterský minister zahraničných vecí Vitalij Ignatiev tvrdil, že moldavskí predstavitelia sa snažia rozhovory sabotovať. „Nevideli sme od Moldavska realizáciu jedinej otázky na programe,“ vyhlásil.
Samozvaná Podnesterská republika sa rozkladá prevažne na ľavom brehu Dnestra pri hraniciach s Ukrajinou. V marci 1992 vypukla medzi separatistami a moldavskou vládou krátka vojna, po ktorej Moldavsko udelilo Podnestersku autonómiu. Od roku 1995 je tam rozmiestnených okolo 1500 ruských vojakov a ide o tzv. zamrznutý konflikt. Separatistický región dostáva podporu od Moskvy, ale Kišiňov hľadá riešenie pre jeho plné začlenenie do Moldavska.
Podnestersko od minulého roka nedostáva takmer bezplatný ruský zemný plyn, keďže Ukrajina zastavila jeho tranzit cez svoje územie. Moldavsko vo štvrtok sprísnilo obmedzenia, keď zakázalo vstup ruským vojakom umiestneným v regióne. Kišiňov tiež navrhuje zavedenie ciel jednotne pre celú krajinu vrátane tejto oblasti.
Spor o vstup do EÚ
Moldavská prezidentka Maia Sanduová, kritička Ruska a jeho invázie na Ukrajinu, vlani vyhlásila, že problémy pri riešení separatistickej otázky nemôžu znamenať odkladanie európskej integrácie krajiny. Snahou Kišiňova je vstúpiť do EÚ do roku 2030. Ignatiev minulý týždeň pre ruskú tlačovú agentúru RIA povedal, že Moldavsko nemôže usilovať o členstvo v Európskej únii bez riešenia s Podnesterskom, „pretože EÚ nechce importovať konflikt“.