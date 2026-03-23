Moldavská prokuratúra navrhla pre oligarchu Plahotniuca 25 rokov väzenia

KIŠIŇOV - Moldavská prokuratúra v obžalobe navrhla 25-ročný trest odňatia slobody pre oligarchu Vladimira Plahotniuca pre založenie a vedenie zločineckej organizácie, podvod a pranie špinavých peňazí. Informuje o tom agentúra AFP.
Prokurátor žiada 25 rokov väzenia
„Navrhli sme trest vo výške 25 rokov väzenia, čo je najvyšší trest, ktorý v súčasnosti dovoľuje trestný zákonník,“ uviedol prokurátor Alexandru Cernei. Plahotniuc sa na súdnom pojednávaní nezúčastnil a jeho právnik obvinenia označil za nepodložené a spolitizované.
Plahotniuca koncom júla zadržali na letisku v Aténach na základe zatykača Interpolu pre obvinenie z podvodu, prania špinavých peňazí a zločineckého sprisahania. Ako bývalý šéf Demokratickej strany Moldavska a exposlanec parlamentu sa podľa moldavských úradov snažil odletieť do Dubaja.
Kauza krádeže storočia
Pred vstupom do politiky Plahotniuc pracoval v oblasti obchodu a financií. Z Moldavska utiekol v roku 2019 - tesne pred začiatkom niekoľkých vyšetrovaní vrátane zmiznutia približne jednej miliardy dolárov z troch bánk. Prípad je v Moldavsku známy ako krádež storočia - jedna miliarda dolárov je zhruba 12 percent hrubého domáceho produktu krajiny.
Útek a neúspešný azyl v USA
Po úteku z Moldavska Plahotniuc žil v ústraní v Spojených štátoch, kde požiadal o politický azyl. Žiadosť bola zamietnutá a v januári 2020 mu bolo zrušené aj americké vízum. Vtedajší minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo vyhlásil, že Plahotniucovo „korupčné konanie podkopáva právny štát a vážne ohrozuje nezávislosť demokratických inštitúcií v Moldavsku“.
Európska únia v roku 2024 uvalila na Plahotniuca sankcie a obvinila ho zo snahy o destabilizáciu Moldavska pred prezidentskými voľbami, ktoré sa konali v septembri 2024. Sankcie na Plahotniuca uvalili aj americké a britské úrady.