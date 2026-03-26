Slovensko je priateľom Moldavska: Podporuje jeho cestu do EÚ, uviedol Pellegrini

BRATISLAVA - Slovensko je priateľom Moldavska a podporuje jeho cestu k prosperite a stabilite v rámci európskej rodiny. Uviedol to vo štvrtok v Bratislave prezident SR Peter Pellegrini počas otvorenia prvého Slovensko-moldavského podnikateľského fóra za účasti moldavskej prezidentky Maie Sandu.

Vo svojom príhovore zdôraznil význam spolupráce medzi podnikateľskými komunitami Slovenska a Moldavska. „Ochota spolupracovať, budovať partnerstvá a vytvárať hodnoty je doslova cítiť vo vzduchu. Práve na túto chuť spolupracovať sa môžeme spoľahnúť aj v dnešnom nepredvídateľnom svete,“ priblížil prezident. Slovenská hlava štátu vyzdvihla potrebu rozvoja hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami a podporu podnikateľských aktivít. „Máme pevné základy, na ktorých môžeme stavať,“ konštatoval a pripomenul, že cieľom je posilňovať ekonomické väzby a vytvárať nové príležitosti pre firmy z oboch krajín.

„Slovensko aj Moldavsko sú relatívne malé ekonomiky, ktoré sa usilujú diverzifikovať mimo tradičných odvetví a zároveň čelia výzvam spôsobeným vojnou v našom bezprostrednom susedstve. Môžeme využiť naše podobnosti a zároveň sa zamerať na oblasti, v ktorých sa vieme dopĺňať,“ dodal Pellegrini. „V časoch, ako sú tieto, je dôležitá blízkosť. Spoľahlivosť je dôležitá. Spoločný záujem je dôležitý. Partnerstvo medzi Moldavskom a Slovenskom je postavené na všetkých troch. Dnes som tu s jednoduchým posolstvom: Moldavsko je otvorené pre podnikanie a ten čas je teraz,“ doplnila moldavská prezidentka Maia Sandu.

Moldavsko sa podľa jej slov zbavilo závislosti od ruského plynu. „Reformujeme naše súdnictvo, rozkladáme skorumpované siete, ktoré roky robili z podnikania v Moldavsku risk. Zosúlaďujeme naše štandardy, naše predpisy, naše inštitúcie s Európskou úniou, nie preto, že nám to Brusel káže, ale preto, že chápeme, že toto je základ, na ktorom môžu rásť skutočné investície,“ podčiarkla moldavská hlava štátu. Cieľ Moldavska je podľa nej jasný - vstup do EÚ do konca tohto desaťročia.

Podnikateľské fórum organizovali agentúra SARIO, Invest Moldova a Obchodná a priemyselná komora Moldavskej republiky. Na podujatí sa zúčastnilo 34 slovenských a 21 moldavských firiem pôsobiacich v oblastiach energetiky, potravinárstva, informačných a komunikačných technológií, zdravotníctva, logistiky, stavebníctva a drevospracujúceho priemyslu. Súčasťou programu bolo aj podpísanie dvoch memoránd o porozumení, prvého medzi agentúrou SARIO a Invest Moldova a druhého medzi Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Obchodnou a priemyselnou komorou Moldavska.

Súvisiace články

Peter Pellegrini
Pellegrini reaguje na škandál okolo Ruska: Tvrdenia o ovplyvňovaní volieb označil za „hlúposť, ktorá trieska dverami“
Domáce
Na snímke predseda vlády
Fico reaguje na škandál s Pellegrinim: Cestu do Ruska bráni a nevidí problém
Domáce
Gábor Grendel, Milan Majerský
Opozícia kritizuje Pellegriniho cestu do Moskvy v roku 2020
Domáce
ŠKANDÁL medzinárodných rozmerov: Maďarský
ŠKANDÁL medzinárodných rozmerov: Maďarský minister mal u Lavrova lobovať za podporu Pellegriniho!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom dostane novú podobu
Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom dostane novú podobu
Správy
Pripravovaná premiéra pre tínedžerov v SND Sigma Werther
Pripravovaná premiéra pre tínedžerov v SND Sigma Werther
Správy
Slnko v sieti oslávi jubilejný 15. ročník
Slnko v sieti oslávi jubilejný 15. ročník
Správy

Domáce správy

Taraba sa chystá ľuďom
Taraba sa chystá ľuďom vŕtať na ich pozemkoch bez toho, aby im to povedal, tvrdí PS
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Polícia dostane 73 nových služobných áut: A to vo všetkých krajoch
Domáce
ŠKANDÁL ako hrom: VIDEO
ŠKANDÁL ako hrom: VIDEO Partia youtuberov prenikla do areálu slovenskej zbrojovky! Dostali sa zrejme až k húfniciam
Domáce
Polícia v Malackách zabránila výbuchu bankomatu: Páchatelia ušli, začalo sa trestné stíhanie
Polícia v Malackách zabránila výbuchu bankomatu: Páchatelia ušli, začalo sa trestné stíhanie
Bratislava

Zahraničné

Venezuelský prezident Nicolás Maduro.
Ďalšie žaloby proti venezuelskému lídrovi Madurovi: USA ich už pripravujú
Zahraničné
FOTO Noelia Castillová z Barcelony
ŠOKUJÚCI PRÍBEH Noeliu (†25) brutálne znásilnili, pokus o samovraždu jej nevyšiel...Napokon žiadala eutanáziu!
Zahraničné
Prvá cesta po ôsmich
Prvá cesta po ôsmich rokoch: Delegácia Európskeho parlamentu navštívi Čínu
Zahraničné
Európsky parlament nepodporil výnimku:
Európsky parlament nepodporil výnimku: Týka sa zneužívania detí na internete
Zahraničné

Prominenti

Let's Dance, 2.kolo, Juraj
Glosiková o tréningoch s Mokrým: Chvály do neba, ale... Bez tohto by to nešlo!
Domáci prominenti
Harry Potter
Harry Potter je späť a vojna generácií môže začať: Prvý teaser vyvoláva emócie, hádky aj zimomriavky
Zahraniční prominenti
Talkšou U Adely, Michael
Adela valcuje Česko, toto za celú svoju kariéru neurobila: A môže za to Michael Kocáb!
Domáci prominenti
Sarah Michelle Gellar, Elijah
Dráma na promo akcii k novému filmu: Vypukol požiar... Všetkých museli evakuovať!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dajte si TOTO 30
Dajte si TOTO 30 minút pred pitím! Vedci odhalili extrakt, ktorý zníži vašu opicu o neskutočných 67 percent
Zaujímavosti
Vydala sa za ELEKTRIČKU!
Vydala sa za ELEKTRIČKU! Sandra žije v trojici s partnerom a strojom, JEDNO znamenie v kabíne ROZHODLO
Zaujímavosti
Sedem tipov na predĺžený
Sedem tipov na predĺžený víkend: Do týchto úžasných miest sa lieta z Bratislavy
dromedar.sk
Vyhoďte sušičku a ušetrite
Vyhoďte sušičku a ušetrite desiatky eur! Stačí urobiť TÚTO zmenu pri SUŠENÍ bielizne a uschne bleskovo
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Ekonomika

Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!

Šport

Slováci zabojujú o vysnívaný postup na MS vo futbale: Kde sledovať priamy prenos?
Slováci zabojujú o vysnívaný postup na MS vo futbale: Kde sledovať priamy prenos?
Reprezentácia
HC Košice – HC MONACObet Banská Bystrica: Online prenos z 5. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
HC Košice – HC MONACObet Banská Bystrica: Online prenos z 5. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga
Kapustík má v závere sezóny parádnu formu! Slovenský talent sa zaskvel na mostíku v Planici
Kapustík má v závere sezóny parádnu formu! Slovenský talent sa zaskvel na mostíku v Planici
Ostatné
Vlci Žilina – HK Poprad: Online prenos z 5. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Vlci Žilina – HK Poprad: Online prenos z 5. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Novinky
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Klasické testy
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Správy
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Doprava

Kariéra a motivácia

Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Vzťahy na pracovisku
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Motivácia a inšpirácia
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Vyhorenie
Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Ľudské zdroje

Varenie a recepty

Hovoria mu
Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Výber receptov
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Rady a tipy

Technológie

WhatsApp konečne rieši tri problémy, ktoré používateľov štvali roky. Jedna z noviniek ti výrazne uľahčí prechod na nový telefón
WhatsApp konečne rieši tri problémy, ktoré používateľov štvali roky. Jedna z noviniek ti výrazne uľahčí prechod na nový telefón
Android
Ruské jadrové ponorky zmizli zo základne. Satelity ukazujú nezvyčajný pohyb na Kamčatke
Ruské jadrové ponorky zmizli zo základne. Satelity ukazujú nezvyčajný pohyb na Kamčatke
Výzbroj a zbrane
Ukrajina práve zostrelila ruský Shahed tak, ako to doteraz nikto neskúsil. Litavr ukázal nový spôsob obrany proti smrtiacim dronom
Ukrajina práve zostrelila ruský Shahed tak, ako to doteraz nikto neskúsil. Litavr ukázal nový spôsob obrany proti smrtiacim dronom
Armádne technológie
Android Auto prestalo riadne fungovať tisícom vodičov. Google už vydáva postupne opravy, ale príčinu stále tají
Android Auto prestalo riadne fungovať tisícom vodičov. Google už vydáva postupne opravy, ale príčinu stále tají
Android

Bývanie

Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie

Pre kutilov

Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Izbové rastliny
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Záhrada
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Recepty
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada

