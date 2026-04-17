Prímerie Izraela s Libanonom vstúpilo do platnosti: Útoky tesne predtým zvyšujú napätie

BEJRÚT - Desaťdňové prímerie dohodnuté medzi Izraelom a Libanonom vstúpilo o polnoci zo štvrtka na piatok miestneho času (23.00 h SELČ) do platnosti. Oznámil ho niekoľko hodín predtým americký prezident Donald Trump, ktorý vyjadril nádej, že bude hostiť historické stretnutie lídroch oboch krajín v najbližších dňoch. Informujú o tom agentúry AFP a AP.

Aktualizované 7:05 Libanonská armáda v noci na piatok obvinila Izrael z porušenia prímeria, ktoré oficiálne vstúpilo do platnosti o polnoci. Izraelská armáda podľa nej aj po tomto termíne opakovane ostreľovala viaceré dediny na juhu krajiny, obyvateľov preto vyzvala, aby sa do domovov v tejto oblasti nevracali. Informovala o tom agentúra DPA.

Izraelská armáda pre agentúru AP uviedla, že preveruje správy o ostreľovaní a delostreleckej paľbe v južnom Libanone. Podmienky prímeria podľa americkej vlády zakazujú Izraelu útoční vojenské operácie v Libanone, ponechávajú mu však väčší priestor na „sebaobranu“ proti „plánovaným, bezprostredne hroziacim alebo prebiehajúcim útokom“.

Aktualizované 6:50 Izraelsko-libanonské prímerie privítal aj Irán. Ministerstvo zahraničných vecí v Teheráne ho označilo za súčasť skoršej dohody o dvojtýždňovom prímerí medzi islamskou republikou a USA, informovali tamojšie štátne médiá.

Aktualizované 6:35 „Generálny tajomník víta oznámenie desaťdňového prímeria medzi Izraelom a Libanonom a oceňuje úlohu Spojených štátov pri jeho sprostredkovaní,“ uviedol vo vyhlásení Guterresov hovorca Stephane Dujarric. Doplnil, že dúfa, že dočasné zastavenie bojov otvorí cestu rokovaniam.

Guterres v zjavnom odkaze nielen na Izrael a Libanon, ale aj militantné hnutie Hizballáh, „vyzval všetkých aktérov, aby vždy plne dodržiavali prímerie a svoje záväzky na základe medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva“.

Aktualizované 6:28 Izraelská armáda vo štvrtok večer oznámila, že po cezhraničnej streľbe z Libanonu na severný Izrael zasahuje zariadenia na odpaľovanie rakiet patriace libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh. Došlo k tomu krátko pred začiatkom dohodnutého prímeria s Libanonom, informuje agentúra AFP. Izraelské záchranné služby predtým uviedli, že pri ostreľovaní z Libanonu necelé dve hodiny pred vstupom prímeria do platnosti utrpel na severe krajiny vážne zranenia 25-ročný muž. Civilná ochrana predtým pre dotknutú oblasť vydala výstrahu pred raketami. Hizballáh vo štvrtok večer vyzval Libanončanov, aby odložili návrat do svojich domovov na juhu krajiny v údolí Bikáa a na južných predmestiach Bejrútu, „pokým sa situácia úplne neobjasní“.

Izrael bojoval proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh, odkedy v marci spustilo raketové útoky na podporu Iránu. Hizballáh oficiálne neoznámil, že bude prímerie uznávať, podľa vyjadrenia jedného z poslancov hnutia pre AFP ho však organizácia bude rešpektovať, ak sa zastavia izraelské útoky.

Zástupcovia Izraela a Libanonu sa stretli na prvých priamych diplomatických rozhovoroch po niekoľkých desaťročiach v utorok vo Washingtone. Ak prímerie vydrží, mohlo by posilniť snahy o predĺženie zastavenia bojov medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom po týždňoch ničivej vojny, pri ktorej zahynuli tisíce ľudí a ktorá ovplyvnila globálne trhy narušením dodávok ropy.

Hizballáh uskutočnil raketové útoky na severný Izrael ešte vo štvrtok večer. Podľa izraelských záchranných služieb utrpelo zranenia najmenej osem ľudí, dvaja z nich vážne. Sirény sa vo viacerých severoizraelských obciach ozvali aj niekoľko minút pred začiatkom prímeria. Izraelská armáda vo štvrtok večer tiež oznámila, že uskutočnila útoky na zariadenia, z ktorých Hizballáh odpálil najnovšie rakety.

Prímerie medzi Izraelom a Libanonom bude možné predĺžiť po vzájomnej dohode

Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že desaťdňové prímerie medzi Izraelom a Libanonom, ktoré začne platiť o 23.00 h SELČ, je možné predĺžiť. Toto prímerie zahŕňa záväzok Bejrútu zabrániť útokom libanonského militantného hnutia Hizballáh na izraelské ciele, informuje o tom tlačová správa ministerstva zverejneného na jeho webovej stránke.

Prímerie oznámil vo štvrtok prezident Spojených štátov Donald Trump. Podľa rezortu diplomacie Libanon a Izrael dosiahli dohodu, v rámci ktorej budú obe strany „pracovať na vytvorení podmienok priaznivých pre trvalý mier, na plnom uznávaní vzájomnej suverenity a územnej celistvosti, a na zabezpečení skutočnej bezpečnosti pozdĺž ich spoločnej hranice, pričom bude zachované prirodzené právo Izraela na sebaobranu“.

Tel Aviv a Bejrút potvrdili, že nie sú vo vojne a zaväzujú sa viesť rokovania sprostredkované USA v dobrej viere, s cieľom dosiahnuť komplexnú dohodu na zaistenie trvalej bezpečnosti, stability a mieru. Ministerstvo tvrdí, že tieto dve krajiny „ako gesto dobrej vôle zo strany vlády Izraela“ vo štvrtok o 23.00 h SELČ zastavia vzájomné nepriateľské akcie.

Desaťdňové prímerie je možné predĺžiť po vzájomnej dohode, ak dôjde k pokroku v rokovaniach a ak Libanon efektívne preukáže svoju schopnosť presadzovať zvrchovanosť. Izrael si zachováva právo prijať nevyhnutné opatrenia na sebaobranu voči „plánovaným, bezprostredným alebo prebiehajúcim útokom“, objasňuje ministerstvo. „Okrem toho nebude vykonávať žiadne vojenské operácie proti libanonským cieľom vrátane civilistov, armády a ďalším štátnym cieľom na území Libanonu po súši, vo vzduchu ani na mori,“ pokračuje. Libanonská vláda od začiatku platnosti prímeria s medzinárodnou podporou prijme významné kroky, aby zabránila Hizballáhu a všetkým ďalším neštátnym ozbrojeným skupinám v krajine podnikať útoky, operácie alebo nepriateľské akcie proti izraelským cieľom.

„Všetky strany uznávajú, že libanonské bezpečnostné zložky majú výlučnú zodpovednosť za suverenitu a národnú obranu Libanonu; žiadna iná krajina ani skupina si nemôže nárokovať postavenie garanta suverenity Libanonu,“ tvrdí americké ministerstvo. Izrael a Libanon podľa rezortu požiadali USA, aby sprostredkovali ďalšie rokovania s cieľom vyriešiť všetky zostávajúce otázky vrátane „vymedzenia medzinárodnej pozemnej hranice, s výhľadom na uzavretie komplexnej dohody, ktorá zabezpečí trvalú bezpečnosť, stabilitu a mier medzi týmito dvoma krajinami“. Ministerstvo dodáva, že zmienené záväzky majú za cieľ vytvoriť podmienky potrebné na rokovania smerom k trvalému mieru a bezpečnosti.

