Legenda z Eiffelovky: Kölsch prináša do Tipos Arény „Kölsch & The Machine“

Bratislava sa pripravuje na moment, kedy sa technológia podriadi ľudským emóciám. Festival UNBROS Whispers of Ice odhaľuje svoju tretiu kapitolu. 18. septembra 2026 sa k elitnej zostave v Tipos Aréne pripojí dánsky vizionár a zakladateľ labelu IPSO – Kölsch. S jeho ohlásením hudobný festival UNBROS Whispers of Ice potvrdzuje svoju svetovú úroveň a nekompromisne uzatvára úvodnú fázu predaja.
Od kodanskej Christianie po vrchol sveta
Rune Reilly Kölsch nie je v elektronickej hudbe len menom, je jej inovatívnym hlasom. Jeho korene siahajú do legendárnej kodanskej komunity Christiania, čo sa pretavuje do tvorby definovanej slobodou a autentickosťou.
- Svetové pódiá: Svoju dominanciu potvrdil na pódiách ako Coachella, Tomorrowland, v kultovom Berghaine či fabric London.
- Historický míľnik: Do dejín sa zapísal dychberúcim setom pre platformu Cercle, ktorý odohral priamo na vrchole Eiffelovej veže v Paríži.
Miliónové dosahy: Hymny ako „Grey“, ktorá má len na Spotify 57 miliónov streamov , „Loreley“ alebo albumová trilógia 1977, 1983 a 1989 predefinovali moderné melodické techno.
Kölsch & The Machine: Živá transformácia zvuku
V Bratislave uvidíte viac než len DJ set. Kölsch prináša svoj revolučný koncept „Kölsch & The Machine“ spojený s novým albumom KINEMA. Ide o imerzívne vystúpenie, kde umelec vystupuje spoza mixážneho pultu a priamo na pódiu ovláda modulárne syntetizátory. „Som vo vnútri stroja,“ hovorí Kölsch o tejto šou, ktorá spája nostalgiu s inováciou v nepredvídateľnom tanci medzi človekom a technológiou.
Elitná zostava: Svetové premiéry a orchestrálna sila
Whispers of Ice buduje line-up, ktorý nemá v našom regióne obdobu. Kölsch dopĺňa už ohlásenú svetovú špičku, pričom pre headlinerov ide o historicky prvé vystúpenia na Slovensku:
- Argy: Grécky vizionár, ktorý v Tipos Aréne zažije svoju slovenskú premiéru s novou érou NEWORLD II.
- Miss Monique: Globálna ikona a najlepšia Progressive umelkyňa roka sa fanúšikom na Slovensku predstaví vôbec po prvýkrát.
- Symphony of Soul: Unikátne 35-členný orchester neodohrá len sprievod, ale plnohodnotný samostatný set. Tešiť sa môžete na najznámejšie aranžmány svetových elektronických trackov, ktoré v tomto zložení dostanú monumentálny rozmer.
Early-bird je minulosťou: Spúšťame First Release
Kategória vstupeniek Early-bird je oficiálne VYPREDANÁ. Týmto momentom hudobný festival UNBROS prechádza do fázy First Release. Pre fanúšikov to znamená jedinú vec: cena lístka sa zvýšila a s každým ďalším ohláseným menom sa bude zvyšovať aj naďalej.
Vstupenky sú dostupné na www.unbros.eu a v sieti predpredaj.sk.
