Kupujete jazdenku? Pozor na tieto modely, až 90 percent z nich už malo nehodu, oprava stojí tisíce!

BRATISLAVA - Kúpa ojazdeného vozidla je pre mnohých Slovákov splneným snom, no v priebehu sekundy sa môže zmeniť na nočnú moru. Najnovšie dáta ukazujú, že viac ako polovica vyhľadávaných áut na našom trhu má za sebou temnú minulosť v podobe poškodení, ktoré predajcovia radi zamlčiavajú. Ak sa chystáte investovať do vozidla, mali by ste zbystriť pozornosť – niektoré populárne značky majú záznam o nehode v takmer deviatich z desiatich prípadov.
Zatiaľ čo drobné škrabance z parkovísk nemusia znamenať katastrofu, kúpa vozidla po vážnej dopravnej nehode je pre peňaženku kupujúceho fatálna. Spoločnosť carVertical, ktorá analyzovala automobilové údaje na Slovensku za rok 2025, priniesla šokujúce zistenia. Najčastejšie poškodenými vozidlami na našich cestách sú prekvapivo modely značky Hyundai.
Štatistiky hovoria jasnou rečou – až 85,6 % všetkých preverených modelov tejto značky malo zaznamenanú aspoň jednu poistnú udalosť. V tesnom závese sa umiestnili luxusné vozidlá BMW (83,5 %) a ďalší kórejský zástupca Kia (73,5 %). Prvú päťku uzatvárajú značky Porsche a Toyota.
Opravené v garáži a predané ako nové
Odborníci varujú pred nekalými praktikami, ktoré sú na slovenskom trhu s ojazdenými autami bežnou praxou. Problémom nie je len samotné poškodenie, ale najmä spôsob, akým sa o ňom (ne)informuje nový majiteľ.
„Významná časť poškodených áut je dovezená zo zahraničia, lacno opravená a predaná ako bezchybná. Samozrejme, aj autá používané lokálne bývajú poškodené. V priemere sa vozidlá každých 5 až 10 rokov zapoja do dopravnej nehody, preto je kúpa ojazdeného auta vždy spojená s určitým rizikom," hovorí Matas Buzelis, expert na automobilový trh. Priemerná škoda na jednom vozidle sa pritom šplhá k úrovni 3-tisíc eur.
Luxus znamená drahé problémy
Ak pokukujete po prémiových značkách, pripravte sa na to, že prípadné opravy po predchádzajúcich majiteľoch vás vyjdú draho. Absolútnym rekordérom v hodnote škody je na Slovensku Porsche s priemerným nákladom na opravu vo výške 6 800 €. Tieto vozidlá majú navyše v priemere takmer tri záznamy o poškodení.
Podobne sú na tom majitelia vozidiel Alfa Romeo (priemerná škoda 5 200 €) či Land Rover. Buzelis upozorňuje, že kupujúci sa často nechajú oklamať nablýskaným zovňajškom. „Populárne modely áut sa často stávajú terčom nečestných predajcov. Kupujúci často posudzujú stav vozidla podľa jeho vzhľadu bez toho, aby skontrolovali mechanické komponenty. Ak bolo auto poškodené a neskôr opravené, je mimoriadne dôležité, ako bolo opravené," hovorí Buzelis.
Ktoré autá sú „najčistejšie“?
Ak hľadáte vozidlo s najnižšou pravdepodobnosťou predchádzajúcej nehody, štatistiky favorizujú iné značky. Medzi najmenej poškodzované autá na slovenskom trhu patria Seat (52,3 %), Alfa Romeo (52,4 %) a Volkswagen (54,2 %). Aj pri týchto číslach však platí, že viac ako každé druhé auto má za sebou poistnú udalosť.
Pri konkrétnych modeloch je situácia najhoršia pri Hyundai i30, kde má záznam o nehode neuveriteľných 90,9 % vozidiel. Nasledujú BMW X5 a BMW radu 5. „Kupujúci automobilov, ktorí sa snažia ušetriť peniaze alebo si dovoliť model, ktorý presahuje ich rozpočet, často prehliadajú jeho skutočný stav. Kúpa silne poškodeného vozidla však môže neskôr viesť k mnohým neočakávaným nákladom na opravy," uzatvára Buzelis s odporúčaním, aby motoristi okrem histórie vozidla vždy investovali aj do kontroly v nezávislom servise.