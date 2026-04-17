MIMORIADNY ONLINE EÚ chystá nové sankcie, Ukrajina získa miliardy: Kyjev posilňuje podporu Západu

6:23 Americkí senátori z oboch strán sa 16. apríla vo Washingtone stretli s premiérkou Juliou Svirydenkovou, uvádza sa v tlačovej správe zverejnenej Výborom pre zahraničné vzťahy Senátu USA.
6:15 Ukrajina má od Európskej únie dostať 2,7 miliardy eur (3,2 miliardy dolárov), uviedla premiérka Julia Svyrydenková po tom, čo parlament krajiny minulý týždeň urobil malý krok v dlhom zozname oneskorených reforiem.
6:13 Grinex, sankcionovaná kryptoburza prepojená s Ruskom, uviedla, že pozastavila svoju činnosť po kybernetickom útoku, ktorý viedol k krádeži viac ako 13 miliónov dolárov.
6:06 Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová uviedla, že blok sa pripravuje na pokračovanie svojho 20. balíka sankcií proti Rusku, a to aj napriek tomu, že Slovensko hrozí, že toto opatrenie zablokuje.