Nešťastie v továrni na spracovanie kože: Najmenej traja ľudia zahynuli

FRANKFURT NAD MOHANOM - Pri nehode v továrni na spracovanie kože a kožušín v nemeckom meste Runkel zahynuli traja ľudia, oznámili vo štvrtok miestne úrady. Na mieste nasadili približne 150 záchranárov. Informuje o tom agentúra DPA.
Ďalšie dve osoby utrpeli ťažké zranenia a previezli ich do nemocnice, uviedlo ministerstvo vnútra spolkovej krajiny Hesensko. Ich stav je kritický, uviedol pre DPA hovorca miestnej záchrannej služby.
Nevylučuje sa otrava oxidom uhličitým
Obete našli v odpadovej nádrži, uviedol hovorca s tým, že stále nie je jasné, ktoré chemikálie v nádrži zapríčinili smrť. V súčasnosti sa však podľa ministerstva nevylučuje otrava oxidom uhličitým (CO2).
Keďže v danom zariadení sa pri práci používajú rôzne chemikálie, záchranári, ktorí prišli do priameho kontaktu s obeťami, prechádzajú dekontamináciou a preventívne ich vyšetrí lekár. Podľa záchranných zložiek incident nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre verejnosť.