EÚ a NATO posilnia spoluprácu: Lídri hovoria o obrane, Ukrajine a vyšších investíciách

BRUSEL - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte sa na štvrtkovom stretnutí v Bruseli dohodli na blízkej spolupráci s cieľom posilniť vzťahy medzi Európskou úniou a NATO. Von der Leyenová o tom informovala v príspevku na sociálnej sieti X.
„Dnes sme spolu s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem zhodnotili našu spoločnú prácu na posilnení európskej obrany a pokračovaní podpory pre Ukrajinu,“ napísala predsedníčka EK.
Von der Leyenová s Ruttem diskutovala aj o nadchádzajúcom summite NATO, ktorý sa uskutoční v júli v Ankare, a o tom, ako možno zvýšiť obrannú priemyselnú produkciu v Európe. „Potrebujeme viac investovať, viac vyrábať a robiť oboje rýchlejšie,“ konštatovala. „Vzhľadom na nárast globálnych hrozieb sme sa dohodli, že v nasledujúcich týždňoch budeme úzko spolupracovať, aby sme posilnili vzťah EÚ - NATO a pripravili úspešný summit v Ankare,“ dodala.
O štvrtkovom stretnutí informoval na platforme X aj šéf NATO, ktorý uviedol, že „silnejšia Európa znamená silnejšie NATO“. Témou diskusie s predsedníčkou EK bolo podľa jeho slov aj pokračovanie nevyhnutnej podpory Ukrajiny a ochrana kritickej infraštruktúry.