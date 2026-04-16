Maďarsko čakajú zmeny v národnej politike: Magyar pozval Gubíka na kľúčové rokovania

BUDAPEŠŤ - Kandidát víťaznej strany Tisza na post maďarského premiéra Péter Magyar v stredu telefonoval s predsedom mimoparlamentnej slovenskej strany Maďarská aliancia Lászlóm Gubíkom a pozval ho na návštevu Budapešti. Informoval o tom na sociálnej sieti X.
„Viedol som rozhovory s Bálintom Pásztorom, predsedom Zväzu vojvodinských Maďarov, a s Lászlóm Gubíkom, predsedom Maďarskej aliancie na Slovensku. Obidvoch predsedov som pozval na budúci týždeň do Budapešti, aby som ich osobne informoval o plánoch vlády strany Tisza v oblasti národnej politiky,“ uviedol. Magyar tiež telefonicky hovoril s premiérmi Rumunska, Izraela, Írska a Portugalska.