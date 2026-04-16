Magyar odmietol policajnú ochranu: Tvrdí, že sa nemá čoho báť

Maďarský premiér Péter Magyar. (Zdroj: TASR/AP/Robert Hegedus/MTI)
BUDAPEŠŤ - Kandidát strany Tisza na maďarského premiéra Péter Magyar vo štvrtok na Facebooku oznámil, že neprijal ponuku polície na jeho osobnú ochranu.
„Ďakujem šéfovi polície za jeho ponuku, ale stále nechcem osobnú policajnú ochranu,“ povedal Magyar. Dodal, že nemá záujem o 24-hodinovú ani žiadnu inú ochranu. „Doteraz som sa nemal čoho báť a snažím sa pracovať tak, aby som sa nemusel báť ani v budúcnosti,“ zdôraznil predseda strany Tisza. Magyar dodal, že Maďarsko bude miestom, kde sa poctivo pracujúci a žijúci ľudia nebudú musieť báť, a zároveň sa policajtom poďakoval za ich službu.