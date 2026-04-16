Napätie na Blízkom východe narastá: Hrozivé varovanie Iránu! Zablokujeme ďalšie more

TEHERÁN - Irán varuje, že môže zasiahnuť kľúčové námorné trasy vrátane vstupu do Červeného mora, ak bude čeliť ďalšiemu tlaku zo strany USA. Situácia zvyšuje obavy o globálny obchod.
Napätie medzi Iránom a USA sa opäť vyostruje. Teherán v najnovších vyhláseniach naznačil, že by mohol rozšíriť svoje kroky aj na strategicky mimoriadne citlivé oblasti – vrátane vstupu do Červeného mora.
Podľa dostupných informácií ide o reakciu na zvyšujúci sa tlak zo strany Washingtonu, ktorý zahŕňa aj námornú blokádu iránskych prístavov. Tú Spojené štáty spustili 13. apríla po zlyhaní rokovaní, čím výrazne obmedzili obchod Teheránu s okolitým svetom.
Kľúčový bod: Bab al-Mandab
Pozornosť sa sústreďuje na prieliv Bab al-Mandab, ktorý spája Červené more s Adenským zálivom. Ide o jednu z najdôležitejších obchodných trás na svete – podľa analýzy portálu Time tadiaľ prechádzajú významné objemy ropy aj kontajnerovej dopravy medzi Áziou a Európou.
Ak by došlo k jeho narušeniu, dopady by pocítila globálna ekonomika v priebehu dní.
Iránska stratégia: nepriamy tlak
Analytici upozorňujú, že Irán nemusí konať priamo. V regióne má spojencov, najmä v Jemene, kde pôsobí hnutie Húsíov. Tí už v minulosti opakovane útočili na obchodné lode v Červenom mori a narúšali lodnú dopravu.
Práve cez nich by mohol Teherán vyvíjať tlak bez otvoreného vojenského konfliktu.
Súvislosť s Hormuzom
Hrozby prichádzajú v čase, keď je napätie už zvýšené aj v oblasti Hormuzského prielivu. Ten patrí medzi najdôležitejšie body svetového energetického trhu a jeho fungovanie je už niekoľko týždňov narušené v dôsledku konfliktu.
Rozšírenie krízy aj na Červené more by znamenalo zásah do dvoch kľúčových tepien globálneho obchodu naraz.
Zatiaľ len varovanie
Zatiaľ nejde o reálnu blokádu, ale o politicko-vojenský tlak. Irán prostredníctvom svojich predstaviteľov opakovane naznačil, že by jeho spojenci mohli uzavrieť prieliv Bab al-Mandab, ak sa konflikt ďalej vyostrí, píše Al Jazeera.
Situácia v regióne zostáva mimoriadne napätá. Ak by sa hrozby premenili na konkrétne kroky, dôsledky by pocítil nielen Blízky východ, ale aj globálne trhy a dodávateľské reťazce.