ONLINE USA blokujú iránske prístavy a sprísňujú sankcie: Teherán hrozí, že potopí americké vojnové lode

WASHINGTON – Americká armáda v noci na štvrtok oznámila, že vrátila späť desať plavidiel, ktoré sa počas prvých 48 hodín námornej blokády pokúsili vyplávať z iránskych prístavov. Informovala o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
6:20 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu uviedol, že sú s USA plne zosúladení vo svojich cieľoch, pokiaľ ide o Irán. Zdôraznil tiež, že hlavnou prioritou Tel Avivu v rámci priamych rokovaní s Libanonom je vytlačenie militantného hnutia Hizballáh. Infomrujú o tom agentúry AFP a Reuters.
6:17 Spojené štáty v noci na štvrtok oznámili sprísnenie sankcií voči iránskemu ropnému sektoru, ktoré súvisí s pretrvávajúcim uzavretím Hormuzského prielivu zo strany Teheránu, informovala agentúra AFP.
6:15 Republikánmi ovládaný Senát USA v stredu zamietol najnovší pokus demokratov zastaviť vojnu USA s Iránom. Návrh rezolúcie požadoval stiahnutie amerických jednotiek z konfliktu dovtedy, kým americký Kongres neschváli ďalšie vojenské kroky, informovala agentúra AP.
6:10 Dnes sa uskutoční rokovanie lídrov Izraela a Libanonu, oznámil americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti X. Server The Times of Israel (ToI) píše, že síce neuviedol ich mená, ale zrejme myslel izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a prezidenta Libanonu Josepha Aúna.
Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) v regióne pôvodne informovalo o deviatich vrátených plavidlách, neskôr však doplnilo bilanciu o desiate, ktoré bolo „presmerované“ späť do Iránu americkým torpédoborcom s riadenými strelami. Hoci CENTCOM tvrdí, že žiadne plavidlo blokádu neprelomilo, údaje o námornej doprave v Hormuzskom prielive toto tvrdenie spochybňujú. Podľa dát z utorka totiž prielivom preplávali najmenej tri lode smerujúce z iránskych prístavov. Niektoré z týchto plavidiel sa neskôr obrátili späť.
Spomínané tri lode patrili medzi najmenej sedem plavidiel spojených s Iránom, ktoré preplávali prieliv po tom, ako sa v pondelok o 16.00 h SELČ začala uplatňovať americká blokáda iránskych prístavov a námornej dopravy v oblasti Hormuzského prielivu. Hormuzský prieliv je prakticky uzavretý od 28. februára, keď USA a Izrael podnikli na Irán svoj masívny koordinovaný útok. Námornú blokádu iránskych prístavov oznámili USA v nedeľu po neúspešných mierových rokovaniach s Iránom.
Mohsen Rezáí, vojenský poradca najvyššieho iránskeho vodcu Modžtabu Chameneího a bývalý najvyšší veliteľ iránskych Revolučných gárd, v stredu varoval, že Irán potopí americké lode v Hormuzskom prielive, ak sa Spojené štáty rozhodnú dohliadať na tento kľúčový námorný uzol „ako policajti“. „Tieto vaše lode budú potopené našimi prvými raketami a pre americkú armádu predstavujú veľké nebezpečenstvo. Môžu byť zasiahnuté našimi raketami a môžeme ich zničiť,“ povedal Rezáí pre štátnu televíziu.
Rezáí, ktorý je v Revolučných gardách už dlho považovaný za predstaviteľa tvrdej línie, zároveň uviedol, že by bolo „skvelé“, ak by Spojené štáty spustili pozemnú inváziu do Iránu, pretože „by sme vzali tisíce rukojemníkov a za každého rukojemníka by sme dostali miliardu dolárov“.