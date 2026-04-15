Hrozivé odhalenie expertov: Bombardovanie nepomohlo! Irán hlboko v zemi ukrýva svoj najväčší tromf

TEHERÁN - Americké a izraelské útoky mali zlomiť jadrové ambície Teheránu. Irán si však udržal kľúčové zásoby obohateného uránu aj technológie, ktoré môžu rozhodnúť o ďalšom vývoji.
Zásahy prišli, rozhodujúci úder nie
Ani po týždňoch intenzívnych útokov zo strany USA a Izraela sa nepodarilo úplne zničiť jadrové ambície Iránu. Odborníci aj bývalí predstavitelia tvrdia, že Teherán si stále uchováva schopnosť pokračovať vo vývoji jadrovej zbrane. Informuje o tom denník The Wall Street Journal.
Podľa ich zistení síce došlo k zničeniu viacerých laboratórií a výskumných centier, no kľúčové prvky programu zostali nedotknuté. To výrazne komplikuje akékoľvek snahy o rokovania.
Zničené objekty, no nie rozhodujúce kapacity
Údery zasiahli zariadenia spojené s výrobou uranového koncentrátu (tzv. yellowcake) – suroviny potrebnej na výrobu obohateného uránu. Poškodené boli aj objekty, kde mal Irán pracovať na vývoji jadrových technológií.
Napriek tomu si krajina ponechala centrifúgy a zároveň disponuje miestami ukrytými hlboko pod zemou, kde môže pokračovať v obohacovaní uránu. K tomu sa pridáva aj technologické know-how, ktoré podľa expertov nezmizlo.
Strategické zásoby ukryté pod zemou
Najväčším tromfom Teheránu zostáva zásoba približne 450 kg vysoko obohateného uránu. Ide o materiál, ktorý je už veľmi blízko úrovne použiteľnej pre jadrové zbrane.
Podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu je približne polovica tejto zásoby uložená v špeciálnych kontajneroch v tuneloch hlboko pod jadrovým komplexom v Isfahán.
„Irán sa takýchto zásob len tak nevzdá. Jeho požiadavky budú v budúcich rokovaniach ešte tvrdšie než doteraz,“ upozornil Eric Brewer, bývalý poradca Bieleho domu pre Irán počas prvej administratívy Donalda Trumpa.
Úvahy o vojenskej operácii
Práve tieto zásoby boli v posledných týždňoch predmetom úvah americkej administratívy. Zvažovala sa aj možnosť ich priameho vojenského zaistenia.
Takýto krok by však bol mimoriadne riskantný a technicky náročný. Operácia v hlboko chránených podzemných priestoroch by predstavovala značné riziko eskalácie konfliktu.
Bez známok presunu, situáciu sledujú satelity
Americkí predstavitelia zatiaľ tvrdia, že Irán momentálne neobohacuje urán. Pohyb jadrového materiálu je monitorovaný pomocou satelitných systémov.
Zároveň neexistujú dôkazy, že by bol vysoko obohatený urán presunutý od posledných veľkých útokov, ktoré sa uskutočnili vlani v júni.
Dve paralelné stratégie útokov
Počas posledných týždňov sa Spojené štáty sústredili najmä na oslabenie konvenčnej vojenskej sily Iránu – útoky smerovali na raketové systémy, odpaľovacie zariadenia a ďalšiu infraštruktúru.
Izrael naopak cielil priamo na jadrový program. Podľa izraelských zdrojov boli zasiahnuté laboratóriá, univerzitné pracoviská, objekty pri Teheráne aj vojenský areál v Parchíne, kde mali prebiehať testy s výbušninami. Terčom sa stali aj jadroví vedci.
Tunely, ktoré odolajú aj najsilnejším bombám
Kľúčovou otázkou zostáva, čo všetko Iránu ešte zostalo. Analytici sa zhodujú, že značná časť kapacít prežila.
V oblasti Isfahánu sa má nachádzať aj zariadenie na obohacovanie uránu, ktoré síce Irán oficiálne priznal, no nikdy nebolo podrobené kontrole. Nie je jasné, či je v prevádzke.
Ďalším faktorom je rozsiahly podzemný komplex v pohorí Pickaxe neďaleko zariadenia v Natanz. Práve tam by mohol Irán pokračovať v jadrových aktivitách mimo dosahu aj najmodernejších amerických zbraní.
Ponuka, ktorá veľa nemení
Počas rokovaní vo februári Irán navrhol znížiť úroveň obohatenia uránu z 60 % na maximálne 20 %. Podľa odborníkov by to síce spomalilo cestu k jadrovej zbrani, no úplne by ju nezastavilo.
Pre porovnanie – dohoda z roku 2015 obmedzovala obohatenie len na 3,67 %.
Výroba hlavice zostáva otáznikom
Experti sa zhodujú, že Irán zatiaľ pravdepodobne nevytvoril funkčnú jadrovú hlavicu. V súčasnosti by navyše bolo mimoriadne náročné uskutočniť takýto krok bez odhalenia, keďže USA aj Izrael majú detailný prehľad o jeho aktivitách.
Podľa analytika Davida Albrighta z Inštitútu pre vedu a medzinárodnú bezpečnosť však zatiaľ nie je jasné, do akej miery izraelské útoky zasiahli schopnosť Iránu premeniť svoj program na reálnu zbraň.