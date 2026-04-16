Vojna v Iráne spustila domino efekt: Hrozí nedostatok potravín, TOTO už onedlho zmizne z obchodov!

LONDÝN – Vojna v Iráne naďalej šíri strach a hrozby z prehlbovania energetickej krízy. Po uzavretí Hormuzského prielivu je náhle ropy aj zemného plynu nedostatok. Situácia je nepredvídateľná a viaceré krajiny sa pripravujú na krízové obdobie. Do tejto kategórie už spadá aj Veľká Británia.
Na britské ostrovy sa valí pohroma, ktorá môže zásadným spôsobom zmeniť život v celej krajine. Pokiaľ sa boje na Blízkom východe nezastavia a Irán neskončí s blokádou Hormuzského prielivu, nebude to mať vplyv len na pohonné hmoty. V Británii bude hroziť, že z pultov predajní zmizne mäso a výrobky z neho.
Vzniká tu väčší problém
Ako pripomína BBC, dlhodobé uzavretie Hormuzského prielivu (jedna pätina svetového vývozu ropy a zemného plynu) by spôsobilo nedostatok oxidu uhličitého, ktorý sa využíva ako efektívny konzervačný prostriedok najmä pri potravinách. Tento plyn má schopnosť potláčať rast aeróbnych baktérií a plesní, teda pri spracovaní mäsa je potrebný od samého začiatku.
Britský minister obchodu Peter Kyle uviedol, že kabinet pripravuje najhorší možný scenár, ktorý by mohol Britániu postihnúť. Niektorí analytici tvrdia, že nedostatok potravín sa prejaví vo veľkej miere. Z pultov predajní môže úplne zmiznúť kuracie či bravčové mäso. Kyle ale poznamenal, že v súčasnej dobe žiadna podobná potravinová kríza nehrozí.
Potravinári zatiaľ mlčia
Veľkopredajca potravín Tesco tiež potvrdil, že zatiaľ žiadny z jeho dodávateľov nevaroval pred nedostupnosťou niektorých druhov potravín. "V týchto dňoch sme nemali hlásené žiadne problémy v dodávateľskom reťazci. Všetky potraviny sú dostupné," vyjadril sa šéf spoločnosti Tesco Ken Murphy.
Na druhej strane ale neposkytol pádne vyjadrenie na otázku, čo sa môže stať s cenami potravín, pokiaľ bude vojna na Blízkom východe naďalej pokračovať: "Nevieme, čo sa stane. Je tam nestabilná a nepredvídateľná situácia."
Varovanie od domácich farmárov
Medzinárodný menový fond (MMF) začiatkom tohto týždňa varoval, že "vojna by mohla doviesť svetovú ekonomiku do recesie", pričom najviac postihnuté spomedzi vyspelých ekonomík má byť práve Veľká Británia.
K varovaniam sa pridala aj britská Únia farmárov, ktorá varovala pred rapídnym zdražením niektorých druhov zeleniny už v najbližších šiestich týždňoch a mlieka do troch mesiacov. Iránska blokáda významnej obchodnej cesty už spôsobila veľké zdražovanie hnojív, bez ktorých by potravinový sektor skolaboval.