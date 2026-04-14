Škandál na letisku! Zaplatili si letenky, no lietadlo im ušlo pred nosom: Deti plakali, ľudia v radoch omdlievali

MILÁNO – Cesta domov sa zmenila na absolútne peklo. Viac ako sto cestujúcich spoločnosti easyJet zažilo na letisku v Miláne chvíle hrôzy, na ktoré tak skoro nezabudnú. Napriek tomu, že mali platné letenky a na letisko dorazili včas, ich lietadlo do britského Manchestru odletelo bez nich. Na palube nakoniec sedelo len 30 vyvolených, zatiaľ čo zvyšných 105 ľudí zostalo uväznených v nekonečných radoch v nedýchateľnom vzduchu, kde niektorí cestujúci od vyčerpania kolabovali.
Incident sa odohral v noci z nedele na pondelok na letisku Miláno Linate. Cestujúci opisujú katastrofálne podmienky, ktoré na mieste vládli. Kvôli zlyhaniu nového európskeho systému vstupov a výstupov (EES) museli colníci kontrolovať pasy manuálne, čo spôsobilo trojhodinové kolóny.
„Na letisku bolo také horko, že ľudia zvracali a boli na pokraji mdlob. Tri hodiny si nás prehadzovali a nikto nám nepomohol,“ opísala pre britské médiá šokovaná Vicky, ktorá na letisku uviazla aj so svojím 5-ročným synom. Podobne dopadla aj 17-ročná Kiera, ktorej oznámili, že jej spoj práve odletel, hoci ona stále stála v rade na kontrolu dokumentov.
Lietadlo nemohlo čakať
Situácia v lietadle bola bizarná. Airbus A319, ktorý má kapacitu takmer 150 miest, vzlietol len s 27 pasažiermi na palube. Hoci kapitán čakal približne hodinu nad rámec plánovaného odletu, viac času cestujúcim poskytnúť nemohol. Posádke sa totiž krátil zákonný pracovný čas a ak by nevzlietli okamžite, let by musel byť zrušený úplne.
Spoločnosť easyJet vyjadrila ľútosť, no vinu odmieta. Podľa nich je zodpovednosť na strane letiskových úradov a nefunkčného systému. „Sme si vedomí, že cestujúci čakali na pasovej kontrole dlhšie než obvykle. Situáciu sme nemohli ovplyvniť, kontroly nie sú v našej réžii,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti.
Cestujúcim síce ponúkli náhradné lety, no mnohí si museli na vlastné náklady hradiť ubytovanie cez Airbnb a náhradné spoje ich namiesto Manchestru dopravili na 4 hodiny vzdialené letisko Gatwick.