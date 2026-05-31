HOROR na pohrebe: VIDEO Počas prenášania rakvy vypadlo telo zosnulého na trávnik... Nasledovala panika a šok!

GEORGETOWN - Pohreb v juhoamerickej Guyane sa v nedeľu 24. mája zmenil na dramatickú a traumatizujúcu scénu. Počas prenášania rakvy totiž zosnulé telo prepadlo cez spodnú časť truhly priamo na zem pred desiatkami šokovaných smútiacich.
Na virálnom videu, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami, je vidieť šesticu nosičov, ako vyberajú modrú rakvu z pohrebného auta. Po niekoľkých krokoch sa však spodná časť truhly náhle uvoľní a telo zosnulého vypadne na trávnik. Nasledujú výkriky, panika a šok. „Bože môj! Prečo sa to stalo?!“ kričí jedna zo žien v pozadí. Nosiči na chvíľu strnú, potom sa štyria z nich snažia rýchlo zakryť telo a improvizovane opraviť poškodenú rakvu, aby zachovali dôstojnosť zosnulého.
Upozornenie: Video nie je vhodné pri citlivé povahy!
Zábery sa aj napriek morbídnemu obsahu stali okamžite virálnymi, majú státisíce videní a tisíce komentárov. Niektorí ľudia priznali, že napriek tragickej situácii reagovali kvôli šoku smiechom. „Za celý môj život som v Guyane nevidel rakvu, ktorá by sa rozpadla. Ani tú najlacnejšiu,“ napísal jeden z miestnych.
Nie je jasné, či išlo o zle skonštruovanú truhlu, poškodený materiál alebo nesprávne upevnenie. Rodina zosnulého je podľa miestnych médií zdrvená a žiada vysvetlenie, píše The Sun. Polícia potvrdila, že incident preveruje.
Kuriózne prípady z pohrebov sa v regióne objavili aj v posledných mesiacoch. V Brazílii bol nedávno vyhlásený za mŕtveho 88‑ročný muž, ktorého pracovníci pohrebného ústavu našli živého a dýchajúceho tesne pred uložením do rakvy.