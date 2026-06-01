Tanečnica z Let's Dance v slzách: Lekári jej oznámili krutú správu, príde o všetky vlasy!

BRATISLAVA – Stačila jediná veta a zostala ako obarená. Katka Jakeš si v ambulancii vypočula prognózu, ktorá by vydesila azda každú ženu. Lekárka ju totiž pripravovala aj na možnosť, že príde o svoje vlasy.
Dnes o tom hovorí otvorene, no ešte pred niekoľkými mesiacmi prežívala veľký strach. Známa tanečnica priznala, že problémy s vlasmi si všimla už minulý rok a spočiatku netušila, čo sa s jej telom deje. „V septembri minulého roka som si všimla, že mi začali výraznejšie vypadávať vlasy,“ zverila sa svojim fanúšikom.
Keď sa rozhodla hľadať odpovede u odborníčky, prišla správa, na ktorú nebola pripravená. „V januári mi doktorka povedala, že sa mám pripraviť na nosenie parochne,“ priznala Katka. Takýto scenár ju poriadne zasiahol. „Nebolo ľahké to počuť a popravde som bola aj nahnevaná, že to tak necitlivo povedala bez hĺbkovej diagnostiky,“ dodala. Namiesto toho, aby sa zmierila s najhorším, sa rozhodla vziať situáciu do vlastných rúk. „Nečakala som na zázrak a začala som sa svojim vlasom venovať naozaj komplexne,“ vysvetlila.
Nasledovalo niekoľko mesiacov intenzívnej starostlivosti. Katka absolvovala sériu vlasových ošetrení, siahla po špeciálnych prípravkoch, vitamínoch aj ďalších podporných metódach. Zároveň si uvedomila, že za problémami nemusí byť len jeden konkrétny dôvod. Sama priznáva, že veľkú rolu mohol zohrať stres, nedostatok oddychu či životné tempo. Aj preto sa rozhodla zamerať nielen na vlasy, ale aj na celkové fungovanie organizmu.
Po mesiacoch neistoty sa napokon začali objavovať prvé výsledky. Tanečnica dnes hovorí o nových vlasoch a verí, že najťažšie obdobie má za sebou. Zároveň upozorňuje, že jej skúsenosť nemusí fungovať u každého rovnako. „Neexistuje jedno univerzálne riešenie, ktoré funguje každému rovnako. Toto je len moja cesta a moja skúsenosť,“ odkázala.
Na záver pridala odkaz všetkým, ktorí prežívajú podobné trápenie. „Ak som sa za toto obdobie niečo naučila, tak to, že výsledky neprídu za týždeň ani za mesiac. Niekedy prídu až po mnohých mesiacoch, keď má človek pocit, že sa nič nedeje,“ uzavrela optimisticky.
