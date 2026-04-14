Útok na šéfa OpenAI: Odporca AI hádzal Molotovov koktail a vyhrážal sa ďalšími cieľmi

Dom Daniela Morena-Gamu po tom, čo FBI vykonala raziu v jeho dome v Springe v Texase. (Zdroj: TASR/AP/Jason Fochtman/Houston Chronicle)
SAN FRANCISCO - Muž obvinený z hodenia Molotovovho koktailu na dom výkonného riaditeľa spoločnosti OpenAI Sama Altmana bol odporcom umelej inteligencie (AI) a mal pripravený zoznam ďalších popredných zástupcov veľkých technologických firiem. Vyplýva to zo súdnych dokumentov, na ktoré sa odvoláva agentúra AP.

Polícia uvádza, že podozrivý Daniel Moreno-Gama hodil „zápalné zariadenie“ na vonkajšiu bránu Altmanovho domu v piatok okolo 04.00 h ráno pacifického času (13.00 h SELČ) a následne z miesta utiekol. O necelú hodinu neskôr sa údajne pred budovou sanfranciského sídla OpenAI vyhrážal, že ju podpáli.

U Morena-Gamu podľa súdu polícia našla dokument, v ktorom podozrivý „vyjadril názory namierené proti AI a popredným zástupcom rôznych AI spoločností“. Písalo sa v ňom tiež o riziku umelej inteligencie pre ľudstvo a „našom blížiacom sa vyhynutí“. Muža obvinili z držby neregistrovanej strelnej zbrane a poškodenia a ničenia cudzieho majetku výbušninami.

Altmanova reakcia

Niekoľko hodín po incidente Altman zverejnil fotografiu svojho manžela a ich dieťaťa. „Bežne sa snažíme chrániť si súkromie, ale v tomto prípade zdieľam túto fotku v nádeji, že by to mohlo odradiť ďalšieho človeka od hodenia Molotovovho koktailu na náš dom, bez ohľadu na to, čo si o mne myslí,“ napísal. Altman dodal, že „strach a úzkosť z umelej inteligencie sú opodstatnené“, ale je dôležité „zmierniť rétoriku a taktiky a pokúsiť sa mať menej výbuchov v menej domovoch, obrazne aj doslova“.

