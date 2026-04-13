Chcú to zachrániť: Platforma Otvorená Kultúra! predstavila Plán obnovy a odolnosti kultúry

Ilustračný obrázok
(Zdroj: reprofoto TASR/ Jakub Popelka)
TASR

BRATISLAVA - Vyše stovka odborníkov z oblasti kultúry pripravuje Plán obnovy a odolnosti kultúry (POOK). Prvú pracovnú verziu dokumentu k obnove kultúrnej infraštruktúry po skončení aktuálneho riadenia Ministerstva kultúry (MK) SR predstavila platforma Otvorená Kultúra! na pondelkovej tlačovej konferencii. Projekt v prvej fáze obsahuje 20 krokov obnovy a 25 reforiem odolnosti, ktoré majú zastaviť deštrukciu rezortu a stabilizovať kultúrne inštitúcie.

„Sú to tézovito nahodené pomenovania problémov a ich možné riešenia. V tejto chvíli ich dávame širokej verejnosti, najmä kultúrnej obci, zo všetkých regiónov, zo všetkých subrezortov kultúry na pripomienkovanie, aby sme vypočuli hlas všetkých v kultúre,“ povedala koordinátorka POOK Ivana Laučíková. Podľa tvorcov nejde o strategický dokument v klasickom zmysle, ale o súbor konkrétnych opatrení pripravených na okamžitú realizáciu. „Hodnotovo vychádza z vládou schválenej Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030, ktorú vedenie MK SR na konci roka 2023 odmietlo a ktorej implementáciu vláda v júni 2025 formálne zrušila,“ uvádza platforma.

Platforma Otvorená kultúra informovala o aktuálnom stave pripravovaného dokumentu - Plán obnovy a odolnosti kultúry (POOK) (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Obsah pracovnej verzie dokumentu formulovali ľudia pracujúci v kultúre a kreatívnych odvetviach, ktorí sa do tímu prihlásili v otvorenej výzve. Od konca minulého roka sa na texte podieľala vyše stovka odborníkov z pracovných skupín. „Dokument vznikol v úzkej spolupráci s analytickou a legislatívnou skupinou a opiera sa aj o know-how, ktoré v rokoch 2018 - 2024 vybudoval dnes už zrušený Inštitút kultúrnej politiky pri MK SR,“ poznamenáva platforma.

Opatrenia, ktoré má nová vláda stihnúť do 100 dní

V dokumente navrhuje opatrenia, ktoré má nová vláda stihnúť do 100 dní, ďalej do jedného roka i kroky počas celého volebného obdobia. „Úplne prvé opatrenie, ktoré potrebujeme zrealizovať, je personálny audit na ministerstve kultúry a ním zriaďovaných organizáciách,“ podčiarkla Laučíková s tým, že na základe personálneho auditu MK SR sa má zabezpečiť krízový manažment všetkých organizácií zriaďovaných rezortom, v ktorých bude táto potreba identifikovaná. „Od krízového manažmentu sa potom odvíjajú ďalšie riešenia,“ dodala. Ďalšími akútnymi krokmi podľa platformy sú revízie zbierok, audit sporných zmlúv, záchrana ohrozených investícií, reštart strategického plánovania a odpolitizovanie verejnoprávnych fondov.

V období jedného volebného obdobia dokument navrhuje rozbehnúť konkrétne legislatívne reformy. Sú medzi nimi napríklad prijatie zákona o kultúre, status profesionála v kultúre, zákon o umeleckej slobode, sponzorský zákon, regulácia AI a ďalšie. V návrhoch figurujú strategické plány a reformy, napríklad viacročné financovanie, zriadenie fondu pre kultúrne dedičstvo, zelená infraštruktúra a tiež sociálne opatrenia pre ľudí pracujúcich v kultúre.

Koordinátorka obsahu POOK Mária Beňačková Rišková tiež poukázala na dôležitosť vybudovania platformy, ktorá by zastupovala kultúrny sektor a umožňovala jeho participáciu na tvorbe a kontrole verejných politík, ako príklad spomenula českú inštitúciu „Kulturní a kreativní federace“. Do pripomienkového konania sa môže verejnosť zapojiť do 22. mája. Podrobný postup zverejnila Otvorená Kultúra! na svojej webstránke. Všetky informácie vrátane odkliku na formulár sú dostupné na www.pook.sk. Po zapracovaní pripomienok z prvej fázy má tím pripraviť do konca roka pracovnú verziu a opäť ju otvorí na pripomienkovanie. Konečná podoba materiálu má byť hotová do marca 2027.

