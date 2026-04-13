Budapešť sa premenila na vriaci kotol: Eufória v METRE, staršia pani skákala od radosti s veľkým davom!

BUDAPEŠŤ - Atmosféra, ktorá nepripomínala bežný volebný večer, ale priam hudobný festival. Asi tak by sa dala popísať atmosféra v hlavnom meste Budapešti po volebnom víťazstve strany Tisza Pétera Magyara. V uliciach prepukla priam hotová technopárty a zapájali sa do nej všetky vekové kategórie - od nadšených dvadsiatnikov v metre až po skákajúce babičky na ulici. Volebná porážka Viktora Orbána bola v Budapešti jednoducho neprehliadnuteľná.
Po sčítaní 98,5 percenta hlasov je istým víťazom nedeľňajších maďarských parlamentných volieb opozičná strana Tisza Pétera Magyara, ktorá získala v parlamente ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku končí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána a v uliciach Budapešti to bolo cítiť.
Z takmer konečných výsledkov hlasovania vyplýva, že strana Tisza bude mať v parlamente 138 z dovedna 199 kresiel (69,35 percenta), kým Fideszu pripadne 55 (27,64 percenta) a ultrapravicovému hnutiu Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) šesť mandátov (3,02 percenta), informuje server 24.hu.
Budapeštianska fiesta na Dunaji
Ľudia podľa videí na sociálnej sieti X oslavovali, kde sa dalo. Primárne pred budovou parlamentu v blízkosti Dunaja. Niektorí tento stav označili za "budapeštiansku fiestu".
Pomerne rušné to bolo aj v podzemí, kde sa tiahnú linky budapeštianskeho metra. Aj v ňom sa mladé osadenstvo vo veľkom presúvalo na námestie, pričom už za jazdy z nich bolo cítiť veľké nadšenie a očakávania po zmene vlády.
Rušno bolo aj na eskalátoroch, kde si ľudia vzájomne podávali ruky a neskrývali radosť zo zmeny, ktorá príde po dlhých 16 rokoch.
Staršia pani sa rozhodla pripojiť k veľkej oslave
Najzaujímavejší moment sa odohral na ulici, kde sa ukázalo aj to, že okrem mladých sa zo zmeny vládneho kabinetu netešia len účastníci generácie Z a mladých mileniálov. Staršia pani sa rozhodla, že si po vystúpení z auta zaskáče spolu s mladou generáciou pri príležitosti volebného výsledku.