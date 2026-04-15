AfD je v prieskume už najsilnejšou stranou, Merzova vláda padá

Ilustračné foto
BERLÍN - Opozičná Alternatíva pre Nemecko (AfD) je podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky inštitútu YouGov už najsilnejšou politickou silou v krajine. V prieskume získala táto protiimigračná strana 27 percent hlasov voličov, čo je v porovnaní s uplynulým mesiacom nárast o jeden percentuálny bod. Na druhom mieste skončila konzervatívna únia CDU/CSU s 23 percentami. Informuje o tom agentúry DPA.

CDU/CSU stratila za mesiac tri percentuálne body, pričom 23- percentné preferencie v prieskume sú pre ňu najnižšie od decembra 2021. Zároveň v Nemecku spoluvládnuci sociálni demokrati (SPD) by dostali iba 13 percent hlasov voličov, čo je pokles o jeden percentuálny bod. Zelení (Grüne) by získali 14 percent a ľavicová strana Die Linke desať percent - obidve si polepšili o jeden percentuálny bod. Do Spolkového snemu (Bundestagu) by sa nedostali liberáli z FDP a Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorým inštitút nameral podporu štyroch percent.

Rastie nespokojnosť s vládou kancelára Friedricha Merza

Prieskum súčasne ukázal, že rastie nespokojnosť s vládou kancelára Friedricha Merza. Až 79 percent opýtaných uviedlo, že sú nespokojní s činnosťou jeho čierno-červeného kabinetu. Na porovnanie, vlani v júni, teda mesiac po nástupe do úradu, vyjadrilo nespokojnosť s prácou spolkovej vlády 55 percent opýtaných.

Volebné prieskumy sú vo všeobecnosti vystavené neistotám, poznamenala DPA. Inštitútom zameraným na prieskum verejnej mienky sťažujú analýzu získaných údajov napríklad slabnúce stranícke väzby, ako aj fakt, že voliči sa rozhodujú čoraz kratšie pred samotným hlasovaním. Prieskumy preto v podstate odrážajú verejnú mienku iba v čase zbierania údajov a neprognózujú potenciálne výsledky volieb, dodala agentúra. Na prieskume inštitútu YouGov, ktorý sa uskutočnil od 10. do 13. apríla, sa zúčastnilo 2178 oprávnených voličov.

Súvisiace články

Nemecký kancelár Friedrich Merz.
EÚ navrhne Maďarsku, aby namiesto Družby využívalo chorvátsky ropovod
Domáce
Izraelský minister financií Becalel
Smotrič odkázal Merzovi, že Izraelčanom už nikto nevnúti život v getách
Zahraničné
Nemecký kancelár Friedrich Merz
Merz tlačí na Netanjahua: Výzva na ukončenie bojov v Libanone
Zahraničné
FOTO Na snímke líder mimoparlamentnej
Prvé slová po voľbách: Magyar dostáva gratulácie z celého sveta! Očakávajú sa zmeny
Zahraničné

Odporúčame

Miroslava Šáchová: Psychologické zdravie by malo ísť ruka v ruke s technologickým vývojom
Miroslava Šáchová: Psychologické zdravie by malo ísť ruka v ruke s technologickým vývojom
Správy
Nebezpečný incident v MHD! Muž vytiahol nôž a mával ním pred cestujúcimi
Nebezpečný incident v MHD! Muž vytiahol nôž a mával ním pred cestujúcimi
Správy
Ekotopfilm Tour mieri do Petržalky: Každý potrebuje svoj kmeň
Ekotopfilm Tour mieri do Petržalky: Každý potrebuje svoj kmeň
Prominenti

Domáce správy

Erik Tomáš
Rezort práce pripravuje možnosť výberu poberania dôchodku z I. alebo aj z II. piliera
Domáce
Vyše 90 percent vysokoškolákov
Vyše 90 percent vysokoškolákov využíva umelú inteligenciu: Odborníci varuju pred TOUTO vecou!
Domáce
DRÁMA v bratislavskej MHD!
DRÁMA v bratislavskej MHD! Muž vytiahol nôž a ohrozoval cestujúcich, zachytilo ho VIDEO: Výzva polície
Domáce
Požiar na FCHPT STU: Evakuácia 180 ľudí, prevádzka už pokračuje bez obmedzení
Požiar na FCHPT STU: Evakuácia 180 ľudí, prevádzka už pokračuje bez obmedzení
Bratislava

Zahraničné

Ilustračné foto
AfD je v prieskume už najsilnejšou stranou, Merzova vláda padá
Zahraničné
Péter Magyar
Prezident Sulyok ma poverí zostavením novej vlády, vyhlásil Magyar
Zahraničné
Trump pokračuje v bizarných
Trump pokračuje v bizarných tvrdeniach: Povedal, že Fanta môže pomôcť v boji proti rakovine
Zahraničné
pôvabnica fialová
Šokujúce zistenie odborníkov: V hubách sú stále minimálne stopy černobyľskej katastrofy
Zahraničné

Prominenti

Bella Thorne
Výstredná herečka nezostala svojej povesti nič dlžná: FOTO Nepozná hanbu!
Zahraniční prominenti
Simona Krainová
Simone Krainovej došla trpezlivosť: Takáto je pravda o mojich úpravách!
Domáci prominenti
Raper Kanye West
Ďalšie problémy Kanyeho Westa: Uff, z tohto musí peniť!
Zahraniční prominenti
Karin Majtánová s manželom
Karin Majtánová má chlapov omotaných okolo prsta: Keď jej prasknú nervy, zaberie jediná vec!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Európske podzemie odhaľuje tajomstvá:
Európske podzemie odhaľuje tajomstvá: Od stredovekých úkrytov až po jadrové bunkre studenovej vojny
dromedar.sk
Kruhový objazd, ktorý POPIERA
Kruhový objazd, ktorý POPIERA LOGIKU: Vodiči sú v pasci a radšej to strihajú cez stred! Pozrite sa na tie BIZARNÉ ZÁBERY
Zaujímavosti
Marjorie Hodnett Aylward
Zabudnite na brokolicu a behanie! Marjorie má 112 rokov a jej recept na dlhovekosť vás posadí na zadok
Zaujímavosti
Spermie vo vesmíre strácajú
Spermie vo vesmíre strácajú smer! Vedci však našli TAJNÝ RECEPT, ako v beztiažovom stave splodiť dieťa
Zaujímavosti

Dobré správy

Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Nie je to botox ani genetika: Čo robí skutočný rozdiel v tom, ako pleť u žien starne?
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
plnielanu.sk
Byť rodičom je stále
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
plnielanu.sk

Chystá sa veľká novinka v dôchodkoch: Budúci seniori možno dostanú možnosť voľby!
Chystá sa veľká novinka v dôchodkoch: Budúci seniori možno dostanú možnosť voľby!
Skončia dvojité ceny či limity na pumpách? Premiér Fico prezradil chystané kroky!
Skončia dvojité ceny či limity na pumpách? Premiér Fico prezradil chystané kroky!
Nový bič na neplatičov: Dlžíte na odvodoch? Pozor, budú vám môcť siahnuť na majetok!
Nový bič na neplatičov: Dlžíte na odvodoch? Pozor, budú vám môcť siahnuť na majetok!
Ropovod Družba sa vracia do hry: Zelenskyj oznámil dôležitý termín, zostávajú už len dni!
Ropovod Družba sa vracia do hry: Zelenskyj oznámil dôležitý termín, zostávajú už len dni!

Legendárny šéf Ferrari opísal pravú tvár Schumachera: Prehnane sebavedomý? Ľudia sa totálne mýlili
Legendárny šéf Ferrari opísal pravú tvár Schumachera: Prehnane sebavedomý? Ľudia sa totálne mýlili
Formula 1
Zmiešané pocity bronzových Košíc: Nezažil som, aby sa neodpískalo také pichnutie a podkopnutie
Zmiešané pocity bronzových Košíc: Nezažil som, aby sa neodpískalo také pichnutie a podkopnutie
Tipsport liga
Z podceňovaného tímu až k medaile: Najlepšia partia, akú som viedol! Opora Košíc potvrdila odchod
Z podceňovaného tímu až k medaile: Najlepšia partia, akú som viedol! Opora Košíc potvrdila odchod
Tipsport liga
VIDEO Kapitán Košíc si vzal mikrofón a dojal Steel arénu: Krásna bodka za bronzovou sezónou!
VIDEO Kapitán Košíc si vzal mikrofón a dojal Steel arénu: Krásna bodka za bronzovou sezónou!
Tipsport liga

FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
Predstavujeme
Z diaľnice D2 priamo do Rohožníka za tisíc dní
Z diaľnice D2 priamo do Rohožníka za tisíc dní
Ekonomika
FOTO: Cupra Raval - zahustená esencia značky Cupra
FOTO: Cupra Raval - zahustená esencia značky Cupra
Predstavujeme
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
Klasické testy

Firmy prichádzajú o uchádzačov: pomalá spätná väzba ničí úspešný nábor
Firmy prichádzajú o uchádzačov: pomalá spätná väzba ničí úspešný nábor
Ľudské zdroje
Získajte cenné rady pre svoju kariéru priamo na veľtrhu Záhradkár v Trenčíne
Získajte cenné rady pre svoju kariéru priamo na veľtrhu Záhradkár v Trenčíne
Kariera.sk TS
Hľadáte zmenu s istotou? Stavte na zelenú kariéru – v EÚ pribudli milióny miest a tento trend bude len rásť
Hľadáte zmenu s istotou? Stavte na zelenú kariéru – v EÚ pribudli milióny miest a tento trend bude len rásť
Zaujímavé pracovné ponuky
Nezmeškajte aprílový termín: Takto prilepšite rodičom k dôchodku z vašich daní
Nezmeškajte aprílový termín: Takto prilepšite rodičom k dôchodku z vašich daní
Domáce

Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Batatová omeleta
Batatová omeleta
Omelety
Jahodové tiramisu bez kávy
Jahodové tiramisu bez kávy
Nepečené dezerty

Vedci možno zle chápali temnú hmotu celé roky. Vedec tvrdí, že práve toto môže vysvetliť tri záhady vesmíru naraz
Vedci možno zle chápali temnú hmotu celé roky. Vedec tvrdí, že práve toto môže vysvetliť tri záhady vesmíru naraz
Vesmír
Pozor na túto falošnú Windows aktualizáciu, ktorá lomcuje internetom. Ak ju stiahneš, hackeri ti ukradnú heslá k účtom
Pozor na túto falošnú Windows aktualizáciu, ktorá lomcuje internetom. Ak ju stiahneš, hackeri ti ukradnú heslá k účtom
Bezpečnosť
Ukrajinský prezident predstavil najnovšiu zbraň. Rusko tým úplne prekvapil
Ukrajinský prezident predstavil najnovšiu zbraň. Rusko tým úplne prekvapil
Nezaradené
Vedci našli v ľudskom tele molekulu, ktorá funguje podobne ako Ozempic. Hlad tlmila bez viacerých typických vedľajších účinkov
Vedci našli v ľudskom tele molekulu, ktorá funguje podobne ako Ozempic. Hlad tlmila bez viacerých typických vedľajších účinkov
Veda a výskum

Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavých priestorov vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavých priestorov vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať

Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Stavba
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Okrasná záhrada
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Strecha
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Záhrada

Kendall Jenner a Jacob Elordi v centre pozornosti, vyvolali rozruch: Vznikla len nová romanca alebo je medzi nimi niečo viac?
Zahraničné celebrity
Kendall Jenner a Jacob Elordi v centre pozornosti, vyvolali rozruch: Vznikla len nová romanca alebo je medzi nimi niečo viac?
DRÁMA v bratislavskej MHD!
Domáce
DRÁMA v bratislavskej MHD! Muž vytiahol nôž a ohrozoval cestujúcich, zachytilo ho VIDEO: Výzva polície
Ilustračné foto
Domáce
AKTUÁLNE Obrovské PROBLÉMY vlaku smerujúceho z Košíc do Bratislavy! Cestujúci museli vystúpiť
Najnovší PRIESKUM ukázal, kto
Domáce
Najnovší PRIESKUM ukázal, kto má aké karty: PS stále vyhráva pred Smerom! V parlamente až 8 strán
Rozpočtová rada stratila trpezlivosť
Domáce
Rozpočtová rada stratila trpezlivosť s Kamenickým: Dosť bolo osobných útokov! Analytici vyvracajú slová ministra

