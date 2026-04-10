Sulyok vyzval Maďarov, aby vo voľbách spoločne rozhodli o budúcnosti Maďarska

BUDAPEŠŤ - Maďarský prezident Tamás Sulyok v piatok na Facebooku vyzval Maďarov, aby v nedeľňajších parlamentných voľbách spoločne rozhodli o budúcnosti Maďarska podľa svojho najlepšieho vedomia a uváženia.
„Nezabudnime, že patríme k jednému národu a spája nás podstatne viac vecí, než sú tie, ktoré nás rozdeľujú,“ podčiarkol Sulyok. Podľa jeho slov je voľba členov maďarského Národného zhromaždenia ako najvyššieho zastupiteľského orgánu ľudu priamym prejavom maďarskej ľudovej suverenity, v rámci ktorej môžu maďarskí voliči ako zdroj verejnej moci rozhodovať o správe Maďarska a splnomocňovať zástupcov na výkon verejnej moci.
Hlava štátu zdôraznila, že jedným zo základných pilierov demokracie je právo na slobodnú voľbu a pripomenula, že deň volieb poslancov parlamentu je už 36 rokov oslavou nezávislosti a demokracie. „Vyzývam všetkých maďarských občanov, aby využili svoje volebné právo,“ dodal Sulyok.
Maďarský parlament zvolil Sulyoka za prezidenta republiky 26. februára 2024 v tajnom hlasovaní. Za jeho zvolenie hlasovali poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP, pričom získal 134 hlasov (proti bolo päť poslancov). Väčšina opozičných poslancov sa na hlasovaní nezúčastnila. Voľba nového prezidenta sa konala po rezignácii prezidentky Katalin Novákovej, ktorá odstúpila v dôsledku kauzy udelenia amnestie v prípade pedofilnej aféry. Sulyok pred zvolením pôsobil ako predseda Ústavného súdu (AB), z ktorej to funkcie po zvolení odstúpil.