V Maďarsku to pár hodín pred kľúčovými voľbami vrie: V mestách sa zišli desaťtisíce priaznivcov opozície!

BUDAPEŠŤ - Pred voľbami zaplnili námestia v maďarských mestách davy ľudí. Atmosféra hustne a medzi voličmi silnie očakávanie zásadného rozhodnutia.
Maratón mítingov naprieč krajinou
Maďarská opozícia stupňuje svoju kampaň v ostrom tempe. Líder strany Tisza Péter Magyar vyráža každý deň do viacerých miest a absolvuje sériu zhromaždení, ktoré často zaplnia celé námestia.
Podľa portálu Novinky.cz sa vo štvrtok zastavil napríklad v Mosonmagyaróvári a Győri, kde ho čakali stovky priaznivcov. Atmosféra mala jednoznačný spoločný znak – dominovali mladí ľudia.
Mladí chcú inú krajinu
Práve mladá generácia patrí medzi najhlasnejších podporovateľov zmeny. Mnohí z nich otvorene hovoria o frustrácii zo smerovania krajiny.
„Nechceme žiť v najskorumpovanejšej krajine Európy a nechceme po škole odchádzať do zahraničia. Chceme zostať, ale v inom Maďarsku,“ povedal pre Novinky.cz študent András Kiss z Győru.
Podobne uvažuje aj Patrik Koller-Horváth, ktorý síce priznáva, že sa mu finančne darí, no napriek tomu volá po zmene. „Chcem sa prestať hanbiť za našu krajinu. Šestnásť rokov vlády Viktora Orbána stačilo,“ zdôraznil.
Osobné príbehy a frustrácia
Nespokojnosť má podľa niektorých aj osobný rozmer. Koller-Horváth tvrdí, že jeho rodina doplatila na systém, ktorý považuje za skorumpovaný. „Moja stará mama prišla o strechu nad hlavou kvôli korupcii,“ dodal.
Jeho kamarát Szabolcs Krajcsirik vníma posledné roky podobne. „Žili sme v krajine, kde tí hore kradli a obyčajní ľudia sa mali čoraz horšie. Verím, že zmenu môže priniesť len Péter Magyar,“ povedal.
Nie všetci chcú riskovať zmenu
Nie každý však vidí situáciu rovnako. Na námestiach sa ozývajú aj opatrnejšie hlasy.
„Mladí chcú zmenu, ale ja sa jej trochu bojím,“ priznala žena stredného veku, ktorá sa predstavila ako Regina. „Áno, korupcia existuje, ale Orbán pomáha rodinám, držal nás mimo vojny na Ukrajine a zastavil migrantov,“ dodala.
Obáva sa, že po zmene vlády by mohla prísť nestabilita alebo dokonca zatiahnutie krajiny do konfliktu.
Nedôvera na oboch stranách
K voľbám sa nechystá ani manželský pár s ukrajinsko-maďarským občianstvom. „Nemáme komu dať hlas. Orbán je proruský a Magyarove plány sú pre nás nejasné,“ uviedol Miklós.
Upozornil aj na rastúce napätie medzi Maďarmi a Ukrajincami. „Politici ich stavajú proti sebe. Bojím sa, že ak vojna potrvá, radikalizácia sa ešte prehĺbi,“ dodal.
„Ste pripravení na víťazstvo?“
Keď sa Péter Magyar objavil medzi davom s maďarskou vlajkou, atmosféra zhustla. Dav si razil cestu až k pódiu a následne vyburcoval priaznivcov.
„Ste pripravení na víťazstvo? Na veľké víťazstvo? Pomôžete nám?“ pýtal sa. Námestie mu odpovedalo jednohlasným „áno“.
„Prejdime posledné metre maratónu a vstúpime do brány víťazstva,“ dodal za hlasného potlesku.
Varovanie pred „huxitom“
Opozičný líder zároveň ostro zaútočil na premiéra Viktora Orbána. Varoval, že vláda môže smerovať k odchodu z Európskej únie.
„Chcú huxit,“ vyhlásil. Podľa neho maďarská diplomacia nezastupuje záujmy krajiny ani Európy, ale Ruska.
Narážal tým aj na informácie o kontaktoch predstaviteľov vlády s Moskvou.
„Druhá šanca nebude“
Magyar zdôrazňuje, že nejde len o výmenu vlády, ale o zásadnú premenu systému.
„Napíšme spolu históriu. Druhá šanca nebude,“ odkázal voličom a vyzval ich, aby prišli k urnám.
Kampaň uzavrie sériou posledných mítingov, pričom finále je naplánované v Debrecíne. Parlamentné voľby sa uskutočnia v nedeľu.