Ide do tuhého? V Belgicku predávajú NÚDZOVÉ potravinové balíčky! TOTO obsahujú

BRUSEL – Centrum Európskej únie a jedna z najsilnejších krajín Európy zrejme nechce nechať nič na náhodu. V obchodoch po celej krajine sa objavili zvláštne balíčky, ktoré obsahujú potraviny v prípade krízy.
Najznámejší štát Beneluxu sa zrejme snaží zdvihnúť povedomie u širokej verejnosti, že svetová kríza môže prísť každým dňom. V niektorých obchodných reťazcoch po celej krajine sa objavili špeciálne balíčky potravín a základných potrieb, ktoré vystačia dospelému človeku zhruba na jeden deň.
Núdzový balíček obsahuje aj jedlo, ktoré sa dá upraviť tepelne. Všetky potraviny sú starostlivo vybrané tak, aby balíček obsahoval zhruba do 3 100 kalórii.
"Belgická vláda odporúča, aby si obyvatelia odkladali potraviny pre stav núdze. O podobné balíčky je záujem v obchodoch po celej krajine. Potraviny, ktoré sa v nich nachádzajú, však nepredávame zvlášť. Celý obsah jednotlivých balíkov bol navrhnutý pre stav núdze," informuje sieť supermarketov Colruyt.
Obsah každého balíku
Obsahom každého balíka sú tri energetické tyčinky, oriešky, nápoj v prášku, žuvačky, papierové servítky, lyžička, či ohrievací systém na dve teple jedlá. Colruyt uvádza, že sú nimi ochutené špagety a trhané mäso (obe prevegánov). Cena jedného takéhoto balíka je 29,99 eur. Majú byť dostupné v 80 predajniach po celej krajine. "V prípade, ak bude o ne veľký záujem, rozšírime predaj aj do ostatných obchodov," doplňuje spoločnosť.
Núdzové balíčky prichádzajú po úspešnej kampani s lekárničkou, ktorá prebiehala v Belgicku minulý rok. Organizoval ju Červený kríž. Balík s potravinami je pritom tiež reakciou na nepredvídateľné krízy a nečakané udalosti ako povodne alebo blackout.
"Núdzová situácia vždy prichádza nečakane a aj z našich vlastných skúseností a od iných kolegov z Červeného kríža po celom svete vieme, že je nevyhnutné, aby bola široká verejnosť na podobný stav čo najlepšie pripravená," hovorí Vincent Verbeecke z flámskeho Červeného kríža.