Školáčku (12) si uprostred ŠIKANY natáčali: Jej matka zažíva nočnú moru a opustila dom, zdvastovali jej auto!

MOJMÍROVCE - Šikana na školách je vážnym problémom, na ktorý treba poukazovať a jej prerastanie do fyzického násilia je odsúdeniahodný čin, ktorý je navyše trestný. Najnovšie sa Mojmírovcami prehnal prípad zúfalej matky, ktorej 12-ročnú dcéru si natáčali uprostred toho, ako ju v parku bili. To však nie je všetko, lebo aj jej matka prežíva peklo na zemi.
Prípad v reportáži zmapovala televízia JOJ. Matka maloletej školáčky vo veku 12 rokov popisuje horor, ktorý zažíva ako sériu hrozných zážitkov. Tie sa spustili po tom, čo sa začalo sociálnymi sieťami šíriť video, na ktorom šikanujú a bijú jej dcéru.
Začalo sa to naliehaním na dievča, aby zohnalo peniaze
Všetko sa to začalo v momente, kedy sa partia vo veku 14 a 19 rokov pokúšala od dievčaťa získať peniaze tým, že na ňu naliehali. Keďže v tom čase bola matka 12-ročného dievčaťa v práci, školáčka kontaktovala známeho, že chce ísť na zmrzlinu a potrebuje 10 eur. Starším členom partie sa to však zdalo nedostatočné, a tak od nej opäť chceli, aby peniaze začala zháňať. Ak odmietla, prišlo peklo.
"Ďalšie peniaze chceli od nej, ale ona už odmietla telefonovať a pýtať 5-10 eur keďže ona tie peniaze už nemala začali jej hrubo nadávať," opísala mama.
Dievča sa potom vybralo v sprievode ďalších školákov do parku, kde prišlo k útoku. Ten bol dokonca zaznamenaný aj na video. Na ňom sú jednotlivé zábery spomalené a je do nich pridaný hudobný podmaz. Autorom videa mal byť jeden z chlapcov. Vo videu však 12-ročné dievča bijú len dievčatá.
Ťahali ju za vlasy, kopali a chceli, nech si kľakne a povie, že sú králi, čo vyhrali
"Surovo ju začali ťahať za vlasy, kopance, bitka. Chceli od nej nech si kľakne na kolená, aby kričala, že sú králi a oni vyhrali," priblížila mama. "Ja keď si to predstavím ako ju bili ma bolí srdce, ja som jej rodič a ona má len mňa," dodala užialená matka školáčky pre televíziu. Čo je však horšie, spolužiaci si začali video medzi sebou posielať cez sociálne siete.
Matka preto začala konať. Dievča má aj zdravotné komplikácie. "Ja som odišla domov z práce rovno na policajnú stanicu, kde som podala trestné oznámenie. Potom sme išli k lekárke. Má pomliaždeniny hlavy a tela," doplnila podrobnosti matka. Tínedžeri sa však nechceli nechať tak lacno nachytať a v spoločnej skupine si posielali hlasové správy o tom, ako celý prípad narafičiť tak, aby bola prvotnou aktérkou útoku práve spomínaná 12-ročná žiačka.
"Ja chcem, aby ste vy dosvedčili, že ona mi dala facku prvá, sácala do mňa. Musíme to dať na ňu," tvrdí v hlasovej správe jedna osoba z tejto skupiny.
Polícia začala trestné stíhanie
Závažnosť trestného činu si uvedomuje aj polícia, ktorá začala konať. "Polícia začala trestné stíhanie pre prečin výtržníctva," povedala televízii hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktória Borloková.
"Budeme sa snažiť spolupracovať zo ZŠ, aby sme prijali opatrenia," povedal na kameru starosta Mojmíroviec Martin Palka.
Matka sa musela vysťahovať z domu, niekto jej poškodil auto, susedia hovoria o výbuchu
To však nie je všetko. Udalosť spustila dominový efekt, kde sa do stredobodu pozornosti dostala aj matka napadnutej školáčky. Všetko sa začalo po tom, ako matka podala spomínané trestné oznámenie. Niekto jej totiž v nestráženú chvíľu v noci poškodil auto tak, že je prasknuté čelné sklo a pokrivená kapota. "O pol tretej v noci obrovský výbuch a auto je zdemolované. Vyhrážali sa mi zabitím bitkou a auto, ktoré mám pôjde do luftu," spresnila mama. Susedia vraj počuli výbuch.
Podľa matky sa jej vyhrážali mami obidvoch detí, kde sa už do prípadu vložila polícia. Rieši sa to ako priestupok. Aj zničené auto rieši ako samostatný priestupok. Aj na základe informácií z okolia a tohto činu sa rozhodla pre radikálny krok.
"Na základe tých všetkých vyhrážok nebývam doma, ale po známych. Policajti mi odporučili opustiť dom. Ja keď odídem z domu, ja nemám kam ísť," dodala mama.