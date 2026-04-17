Nové DETAILY k poruche vládneho špeciálu: Rezort vnútra prezradil, čoho sa týkala

BRATISLAVA - Porucha, ktorá vo štvrtok (16. 4.) ráno znemožnila pokračovanie letu vládneho špeciálu z Vietnamu po plánovanom medzipristátí v Kazachstane, sa týkala štartovacieho systému jedného z motorov. Uviedol to hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.
Vysvetlil ďalej, že transport hlavnej časti delegácie následne zabezpečilo náhradné lietadlo. „Prepravilo 30 osôb, čo zodpovedalo jeho maximálnej kapacite,“ spresnil. Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti, ktoré neumožňovali prepravu celej skupiny, využili zostávajúci členovia delegácie na návrat komerčné letecké spojenia, ktoré si zabezpečili individuálne.
O probléme vládneho špeciálu, ktorý sa s vládnou delegáciou a podnikateľmi vracal z Vietnamu, informovala v piatok ráno TV JOJ.
MIMORIADNY Problém vládneho špeciálu: Porucha lietadla, delegáti sa z Vietnamu musia dostať sami!
Slovenská vládna delegácia, na čele s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD), odletela na pracovnú návštevu Vietnamu minulý víkend. Počas návštevy uzavreli dokopy celkovo šesť dohôd a memoránd o spolupráci medzi ministerstvami a agentúrami oboch krajín. Kým premiér sa vrátil už v utorok (14. 4.), ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a predstavitelia Ministerstva hospodárstva (MH) SR pokračovali v programe pracovnej cesty aj v ďalších dňoch, v stredu 15. apríla napríklad otvorili v Hočiminovom meste Slovensko-vietnamské podnikateľské fórum.