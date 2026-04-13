Po Družbe panika už aj v Česku: Dodávka ropy sa zastavila! SABOTÁŽ na ropovode TAL

RÍM - Incident v severnom Taliansku narušil tok ropy do strednej Európy. Úrady hovoria o možnom úmyselnom zásahu, prevádzkovateľ to odmieta.
Dodávky ropy do viacerých krajín Európy sa na niekoľko dní zastavili po incidente v Taliansku. Výpadok zasiahol aj Česko, ktoré je na tomto zdroji dlhodobo závislé. Vyšetrovatelia pritom pracujú s verziou, že mohlo ísť o cielený zásah do kritickej infraštruktúry.
Poškodený stožiar zastavil kľúčový ropovod
K udalosti došlo 25. marca v blízkosti mesta Tolmezzo v regióne Furlánsko-Julské Benátsko. Neznámy páchateľ tam poškodil stožiar elektrického vedenia s napätím 132 kV, ktorý zásobuje čerpaciu stanicu strategického ropovodu TAL.
Podľa informácií, ktoré priniesla agentúra Reuters, bol zásah vedený tak, aby sa konštrukcia zrútila postupne, čo naznačuje premyslený postup.
Zastavená stanica spomalila tok ropy
Následky sa prejavili okamžite. Technici museli odpojiť čerpaciu stanicu v Paluzze, ktorá zabezpečuje prepravu ropy cez Alpy. Ako píše denník Il Sole 24 Ore, odstavenie tejto časti systému výrazne spomalilo tok suroviny smerom do strednej Európy.
Ropovod TAL, ktorý bežne zásobuje viacero krajín vrátane Česka, tak na niekoľko dní prakticky zastavil svoju činnosť.
Rafinérie fungovali zo zásob
Výpadok pocítilo aj Nemecko. Rafinéria MiRO nedostávala ropu tri dni a musela fungovať výlučne z vlastných rezerv. Podobný režim zaviedla aj rafinéria Bayernoil.
Česko počas výpadku neostalo úplne bez dodávok. Ropa do krajiny prúdila cez ropovod IKL, ktorý je napojený na TAL v nemeckom Ingolstadte, a to najmä vďaka zásobám uloženým na území Nemecka.
„Z pohľadu zásobovania Českej republiky prebiehala preprava ropovodom IKL podľa plánu, najmä vďaka dostatočnému objemu ropy v zásobníkoch,“ uviedla pre Seznam Zprávy hovorkyňa spoločnosti Mero ČR Barbora Putzová.
Úrady hovoria o cielenom zásahu
Talianska spoločnosť Terna, ktorá spravuje elektrickú sieť, potvrdila, že stožiar bol fyzicky poškodený neznámymi páchateľmi.
Prípad prevzala protimafiánska prokuratúra v Terste spolu so špeciálnou jednotkou karabinierov ROS. Do vyšetrovania sa zapojili aj tajné služby z Talianska a Nemecka. Podľa úradov ide o podozrenie z koordinovaného zásahu do strategickej infraštruktúry.
Prevádzkovateľ sabotáž odmieta
Spoločnosť TAL-SIOT, ktorá ropovod prevádzkuje, však takúto verziu odmieta. Tvrdí, že nejde o útok na jej zariadenia, ale o kombináciu technických problémov a plánovaných odstávok.
„Akékoľvek informácie o vonkajších útokoch na naše zariadenia nie sú pravdivé,“ uviedla firma.
Kľúčová tepna pre strednú Európu
Ropovod TAL funguje už od roku 1967 a patrí medzi najdôležitejšie energetické spojenia v Európe. Prepája prístav v Terste s rafinériami v Rakúsku, Nemecku a Česku.
Pre Prahu má zásadný význam najmä po obmedzení dodávok z ropovodu Družba, keď sa na TAL výrazne zvýšila závislosť krajiny.