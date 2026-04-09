Známy dopravca krátko pred dovolenkami ŠOKUJE: Veľké škrty na prahu letnej sezóny, 5 krajín hlási zrušené lety!

BRATISLAVA/DUBLIN - Letecká spoločnosť Ryanair potvrdila nepríjemné úpravy letového plánu, ktoré zasiahnu milióny cestujúcich naprieč Európou. V roku 2026 má z trhu zmiznúť približne tri milióny leteniek, pričom aerolinka ruší viaceré letecké spojenia. Dôvodom sú rastúce letiskové poplatky, nové environmentálne dane, ale aj obavy z globálneho nedostatku palív.
Ako upozornil portál euroweeklynews.com, situácia môže mať ešte vážnejšie dôsledky, než sa pôvodne očakávalo. Šéf Ryanairu Michael O’Leary varuje, že cestujúci sa musia pripraviť nielen na obmedzenú ponuku letov, ale aj na citeľne drahšie letenky v najbližších mesiacoch.
Palivová kríza a neisté leto
Najväčším strašiakom pre nadchádzajúcu letnú sezónu je nestabilná situácia v Hormuzskom prielive. Tá sa síce v noci zo 7. na 8. apríl čiastočne stabilizovala, no nie je veľký predpoklad, že kompetentných táto krehká dohoda uistí až tak, aby sa riadili pôvodným plánom a rozvrhmi.
Trump označil prímerie s Iránom za úplné víťazstvo: USA majú kontrolu nad iránskym uránom
Ak by táto kľúčová dopravná tepna pre prepravu ropy zostala uzavretá dlhšie ako dva mesiace, Ryanair predpokladá, že od mája do júla zruší 5 až 10 percent všetkých plánovaných letov.
Šéf firmy O’Leary preto apeluje na dovolenkárov, aby si zabezpečili letenky čo najskôr, kým sú kapacity ešte dostupné. Otázne však zostáva, či nejde aj o taktiku, ako maximalizovať predaj v predstihu – pri Ryanaire by takýto krok mnohých neprekvapil.
Kde sa škrtalo najviac?
Najvýraznejšie dopady pocíti Španielsko, kde má ubudnúť viac ako milión miest v lietadlách. Ryanair už ukončil prevádzku na letiskách v Astúrii a Vigu a zatvoril základňu v Santiago de Compostela. V Belgicku zas zdvojnásobenie letiskových poplatkov spôsobilo zrušenie milióna sedadiel na trasách z letiska Charleroi.
V Nemecku aerolinka ruší takmer 800-tisíc miest, pričom obmedzenia zasiahnu mestá ako Berlín, Hamburg či Kolín nad Rýnom. Portugalsko prichádza o dôležité spojenia s Azorskými ostrovmi a klesne aj počet letov z Lisabonu a Porta.
Zmeny sa dotknú aj Francúzska, kde končia viaceré regionálne linky. Cestujúci prídu o spojenia do miest ako Bergerac, Štrasburg či Clermont-Ferrand, pričom zrušené boli aj niektoré medzinárodné trasy vrátane spojov z Dublinu.
Cenová vojna a nečakaná výhra pre Slovensko
Za týmito krokmi stojí najmä spor o dane a letiskové poplatky. Ryanair tvrdí, že rastúce náklady robia mnohé linky nerentabilnými, zatiaľ čo štáty argumentujú potrebou investícií do infraštruktúry a ekologických opatrení.
Paradoxne, medzi víťazov aktuálnej situácie podľa portálu Autoviny.sk patrí bratislavské letisko. Zatiaľ čo vo Viedni Ryanair obmedzuje svoju ponuku, v Bratislave spolu s Wizz Airom rozširuje počet liniek. Dôvodom je dohoda o priaznivejších poplatkoch, ktorá prilákala dopravcov presunúť časť kapacít práve na Slovensko.