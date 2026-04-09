Dovolenka ako zo ZLÉHO SNA: Turistu v hoteli opili a okradli dve ženy, zmizli mu aj hodinky za takmer 20-tisíc eur!

JOMTIEN – Dovolenka v Thajsku sa zmenila pre tohto Fína ako na nepoznanie. Z plánovaného večera s dvomi miestnymi ženami mu napokon zostali oči pre plač. Opili ho do nemoty a teraz je navyše ľahší o takmer 20-tisíc eur. Jeho výpoveď na polícii hovorí za všetko.
Thajsko sa stáva každým rokom čoraz lákavejšou dovolenkovou destináciou. Milióny ľudí z celého sveta sem chodí na dovolenky počas celého roka. Medzi nimi bol aj istý fínsky turista, ktorý pocítil, aké to je byť okradnutý. Thajské médiá informujú, že počas večera prišiel o poriadnu sumu peňazí.
Nočná atmosféra sa rapídne zmenila
Incident sa stal večer 29. marca. Kennetth (30) navštívil jeden z miestnych barov v Pattayi. Zoznámil sa tam s dvoma Thajčankami, ktoré po chvíli pozval k sebe na izbu. Všetci traja chvíľu popíjali, no Kennetha začala bolieť hlava a zaspal.
Keď sa fínsky turista prebral, obe Thajčanky boli preč. Okrem toho mu zmizla aj všetka hotovosť zhruba 5 000 bhatov (134 eur) a luxusné hodinky Rolex v hodnote viac ako 18 000 eur. Ihneď sa vybral krádež nahlásiť na políciu. Bolo niečo po druhej v noci miestneho času.
Kenneth mužom zákona povedal, že jeho ospalosť boli zodpovedné dve ženy, ktoré si zobral na izbu. So slzmai v očiach hovoril, že v Thajsku je na dovolenke.
Bolo spustené oficiálne vyšetrovanie s tým, že sa preveria všetky dostupné záznamy z bezpečnostných kamier hotela aj širšieho okolia. Po ženách bolo vyhlásené pátranie.