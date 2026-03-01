Nedeľa1. marec 2026, meniny má Albín, zajtra Anežka

TRAPAS počas dovolenky: Turistu na hoteli okradli transgender muži, behal chodbami úplne nahý

Nahý turista behá po chodbách hotela v thajskej Pattayi po tom, ako ho okradli dvaja transgender muži.
Nahý turista behá po chodbách hotela v thajskej Pattayi po tom, ako ho okradli dvaja transgender muži. (Zdroj: X/Asia Pacific Press via ViralPress)
PATTAYA – Dovolenka sa môže občas zvrtnúť do situácie, ktorú by si nikto nepredstavil ani v tých najbláznivejších snoch. Istý dovolenkár zažil na vlastnej koži, že prísť na hotel s neznámou ženou sa nemusí vždy vyplatiť. Na tento moment už zrejme do smrti nezabudne.

Čínsky turista prežíval v Thajsku vysnívanú dovolenku. Večer dňa 26. februára si priniesol do hotelovej izby v Pattayi neznámu ženu a chcel si s ňou užiť. Románik ani poriadne nezačal a o 10 minút ho už spozorovali na bezpečnostných kamerách, ako uteká úplne nahý a zmätený po chodbách hotela. Informuje o tom Daily Star. Viacerí hostia a zamestnanci ho mali počuť kričať, že ho okradli "dvaja thajskí transsexuáli".

Prišiel o peniaze aj mobil 

Počas šialeného behania po hoteli si zakrýval prirodzenie aspoň jednou rukou. Všetci, ktorí ho zbadali prežili i tak menší šok, keď ho videli len v "Adamovom rúchu".  Prebehol až na recepciu vo vstupnej hale, kde o všetkom informoval personál hotela. Z izby mu mali ukradnúť 10,tisíc thajských bahtovov (272 eur) a iPhone 15 Pro Max. 

Zlodejku chytili, pracovala s ďalšími  

Hotel privolal políciu, ktorá spustila vyšetrovanie. Napokon vystopovali istú Atikhun Mueangmungkhunovú (20), ktorá bola ubytovaná v mimoriadne špinavej izbe. Bývali tam aj štyria ďalší transsexuáli. Zadržaná najprv všetko poprela. Priznala sa až po tom, ako ju prezradil záznam z bezpečnostných kamier. Obvinili ju z ozbrojeného útoku s ďalšími osobami. 

"Usvedčujúcimi dôkazmi sú v tomto prípade zábery z bezpečnostných kamier hotela a ukradnutý mobilný telefón, ktorý patril poškodenej osobe čínskej národnosti. Podozrivú osobu sme zadržali a čaká ju pojednávanie pred súdom," priblížil kapitán miestnej polície Assada Jarusombat.

Podobné prípady nie sú v Thajsku ojedinelé. Len dva dni predtým, dňa 24. februára, ukradli transsexuáli v letovisku Fuengfah kórejskej turistke (46) 20-tisíc bhatov (545 eur).
 

