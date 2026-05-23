Dánsko stále bez vlády: Frederiksenová sa opäť pokúsi zostaviť vládu

KODAŇ - Dánsky kráľ Frederik X. v sobotu opätovne poveril zostavením vlády končiacu premiérku Mette Frederiksenovú. Snahy o vytvorenie novej vládnej koalície predtým dvakrát stroskotali. Frederiksenová po stretnutí s kráľom potvrdila, že rokovania začne v nedeľu. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
Marcové parlamentné voľby sa skončili rozdeleným parlamentom s 12 politickými stranami. Úradujúca premiérka Frederiksenová odstúpila, pretože jej Sociálni demokrati síce zostali najväčšou stranou, ale dosiahli najhorší volebný výsledok od roku 1903. Podľa vyhlásenia kráľovského palácu strany zastupujúce väčšinu v jednokomorovom parlamente odporučili, aby sa o zostavenie vlády opäť pokúsila Frederiksenová.
Neúspešné pokusy o vládu
Touto úlohou bola premiérka poverená aj po voľbách. Rozhovory neuspeli, keď sa z nich stiahla strana Umiernení pod vedením ministra zahraničných vecí Larsa Lokkeho Rasmussena. Následne v snahe o vytvorenie koalície neuspel ani dánsky úradujúci minister obrany a líder liberálnej strany Ľavica (Venstre) Troels Lund Poulsen. Liberáli sa snažili získať podporu pravicových strán, avšak nepodarilo sa im presvedčiť Umiernených.
Frederiksenová má teraz podľa palácu osloviť Socialistickú ľudovú stranu a Ľavicu, okrem iných. Podľa Reuters však pravdepodobne bude pod tlakom, aby urobila ústupky Umierneným, ktorých podpora je považovaná za kľúčovú. Dánske médiá si všímajú, že zostaviť vládu sa nedarí už rekordných viac ako 59 dní. „Začneme zajtra (v nedeľu) a v nasledujúcich dňoch,“ povedala Frederiksenová novinárom po schôdzke s kráľom.