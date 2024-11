Bohdalová (93) opäť SKONČILA v nemocnici: HAZARDUJE so zdravím... Nepočúvala lekárov!

Jiřina Bohdalová (Zdroj: TV Joj)

Jiřina Bohdalová je úspešná česká herečka, no posledné obdobie má veľké problémy so zdravím. Ešte v septembri skončila vo vážnom stave v nemocnici. Ako sa neskôr ukázalo, otrávila sa jedlom. Doslova ušla hrobárovi z lopaty a doktori jej odporúčali šetriť sa. Legendárna herečka však hneď začala aj natáčať a prednedávnom sa vrátila z dovolenky. No odísť do zahraničia zrejme nebol jeden z najlepších nápadov.

Tieto kroky sa javia, ako keby herečka hazardovala so svojím životom. Už keď minulý týždeň v piatok pristála s dcérou Simonou Stašovou v Prahe, niečo nebolo v poriadku. Od lietadla k autu sa totiž presúvala pomocou letiskového pracovníka na invalidnom vozíku. „Chcela som dať oddych svojim nohám,“ obhajovala to v telefonáte s denníkom Aha!. Lenže predtým, ako mala účinkovať v talkšou Lucie Bílej, ju dcéra odviezla do nemocnice, kde herečka podstúpila sériu vyšetrení. Večer potom vystúpila pred vypredanou sálou v Divadle Lucie Bílé.

„Pani Bohdalová si na predstavenie odskočila z nemocnice a od nás divákov načerpala potrebnú silu,“ napísal následne na facebooku fotograf Petr Burda. Bohdalová to podľa neho divákom sama priznala na javisku. O deň neskôr sa u herečky začalo prejavovať prechladnutie, ktoré mohol spôsobiť dlhý let z Tenerife do Prahy alebo prudká zmena teplôt. V utorok prechladnutie zosilnelo, preto išla do nemocnice znova.

„Jiřinku sme vyšetrili a nasadili lieky, aby to bolo čoskoro dobré,“ potvrdil spomínanému denníku profesor Peter Neužil. Bohdalová má opäť od lekárov nariadený kľudový režim. Profesor Neužil je pre Jiřinu Bohdalovú doslova anjelom strážnym. Nie je to totiž prvýkrát, čo jej zachránil život v hodine dvanástej. Na prelome rokov 2022 a 2023 prekonala v dôsledku zranenia chrbta embóliu pľúc.