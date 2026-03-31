Krvavý kúpeľ v luxusnej rezidencii: Podnikateľa Martina (†50) brutálne zavraždil kamarát, detaily naháňajú hrôzu

CARMEN DEL PARANÁ - Tragická smrť českého podnikateľa v paraguajskom meste Carmen del Paraná naberá po zverejnení policajných správ hrôzostrašné rozmery. Vyšetrovanie ukázalo, že nešlo len o rýchlu potýčku po alkohole, ale o hodiny trvajúci teror, počas ktorého vrah držal v šachu mladú partnerku obete. Nové detaily odhaľujú nielen brutalitu samotného útoku, ale aj zúfalý pokus páchateľa o útek, ktorý skončil výstrelom na opustenom poli.
Krvavý incident sa odohral v uzavretom a stráženom rezidenčnom komplexe v departemente Itapúa, kde 50-ročný podnikateľ Martin Š. žil približne osem mesiacov. Sobotňajší večer, ktorý trávil popíjaním so svojou partnerkou Jaroslavou (23) a dlhoročným kamarátom Janom A. (30), sa okolo pol štvrtej ráno zmenil na peklo.
Mladší z mužov mal z ničoho nič vtrhnúť do spálne páru a na Martina surovo zaútočiť. Celému incidentu sa zdesene prizerala Jaroslava, ktorá počas bitky začula výstrel. V pude sebazáchovy sa pred agresívnym Janom stihla zamknúť v kúpeľni. Útočník mal na ňu cez dvere kričať a pod hrozbou násilia jej prikázať, aby z miestnosti minimálne hodinu nevychádzala. Keď sa mladá žena konečne odvážila dvere otvoriť, naskytol sa jej pohľad, na ktorý do smrti nezabudne – jej partner ležal na zemi v kaluži krvi bez známok života.
Vrah chcel útočiť ďalej
Tým sa však hrôza pre mladú Češku neskončila. Agresor ju totiž v dome zadržiaval ďalšie dlhé hodiny. „Nútil ju chovať sa normálne a kontaktovať spolupracovníka obete s cielom zaútočiť aj na neho,“ citoval jej výpoveď paraguajský deník ABC. Vrah zrejme plánoval ďalšiu likvidáciu a Jaroslavu chcel využiť ako návnadu.
Vydesenej žene sa podarilo uniknúť až okolo jedenástej hodiny dopoludnia. Využila chvíľu nepozornosti, vybehla z domu a pomoc našla u neďalekej policajnej hliadky. Až po jej úteku si Jan uvedomil, že slučka sa sťahuje, sadol do červeného Fiatu svojej obete a z miesta činu ušiel.
Samovražda v obkľúčení
Polícia okamžite vyhlásila pátranie a auto čoskoro našla odstavené pri lese. Samotného páchateľa vypátrali na prázdnom poli, kam ho zahnali elitné jednotky. „Keď bol zahnaný do kúta národnou políciou, spáchal samovraždou strelnou zbraní,“ uviedol policajný komisár Hilario Godoy.
Súdny lekár potvrdil, že podnikateľ Martin Š. zomrel na následky masívneho vykrvácania. Motív brutálneho činu zostáva záhadou, no kriminalisti pracujú s verziou, že za útokom mohli byť peniaze. Zavraždený podnikateľ sa totiž len pár dní pred smrťou stal obeťou krádeže a vyšetrovatelia preverujú, či s tým jeho „kamarát“ Jan nemal niečo spoločné.