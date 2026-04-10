TÁTO veková kategória môže mať v lietadle PROBLÉM! POZOR na možné obmedzenia pri kúpe letenky!

BRATISLAVA - Rastúci počet starších cestujúcich môže byť pre letecké spoločnosti problém. Výskumníci na základe niekoľkých simulovaných evakuácií zistili, že ich umiestnenie v lietadle ovplyvňuje tempo evakuácie.
Aktuálny limit pre úspešnú evakuáciu všetkých pasažierov je 90 sekúnd. Vo výskume trval najkratší pokus 141 sekúnd, čo je výrazne viac nad hranicou stanovenou Federálnym úradom pre letectvo (FAA). Letecké spoločnosti pravdepodobne budú musieť zmeniť brífingy či preplánovať evakuačné scenáre, keďže demografické zloženie mení svoju podobu.
Čo odhalil výskum ?
Výskumníci modelovali tri rozloženia kabín, tri pomery cestujúcich nad 60 rokov a tri usporiadania sedadiel. Vytvorili tak 27 únikových scenárov pre model Airbus A320. Hlavným zistením bolo, že rozloženie je rovnako dôležité ako objem. Vyššia koncentrácia starších cestujúcich v jednej časti lietadla vytvárala úzke miesta a spomaľovala aj ostatných ľudí naokolo.
Naopak, najlepší výsledok dosiahli, keď rozsadili 30 starších cestujúcich v kabíne so 152 sedadlami s dvoma radmi prvej triedy v prednej časti lietadla. Autori tvrdia, že výkonnosť evakuácie závisí nie len od konštrukcie lietadla, ale aj rozmiestnenia sedadiel. Štúdia má niekoľko obmedzení vrátane veľkostí vzorky a počtu vykonaných pokusov.
Nová výzva pre spoločnosti
Štúdia nevyžaduje, aby aerolínie obmedzili počet starších cestujúcich. Mohli by skôr prehodnotiť riadenie bezpečnosti na palube, čo by znamenalo zmeniť predletové inštrukcie. Možno bude treba zmeniť stratégiu sedenia hlavne v prípade ľudí vyžadujúcich asistenciu. Zvyšuje to tlak na spoločnosti a regulačné orgány, aby zabezpečili, že predpoklady evakuácie odrážajú skutočné demografické údaje cestujúcich.
Hlavným záverom je, že vek a rozloženie sedadiel dokážu ovplyvniť priebeh evakuácie. Tvrdenia o systémovom riziku leteckých spoločností treba brať s rezervou, kým neprebehnú podobné simulácie aj na iných lietadlách, s inou demografickou skupinou a v reálnych testovacích podmienkach.