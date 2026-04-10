Piatok10. apríl 2026, meniny má Igor, zajtra Július

TÁTO veková kategória môže mať v lietadle PROBLÉM! POZOR na možné obmedzenia pri kúpe letenky!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: AP Photo/Armando Franca)
© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA - Rastúci počet starších cestujúcich môže byť pre letecké spoločnosti problém. Výskumníci na základe niekoľkých simulovaných evakuácií zistili, že ich umiestnenie v lietadle ovplyvňuje tempo evakuácie.

Aktuálny limit pre úspešnú evakuáciu všetkých pasažierov je 90 sekúnd. Vo výskume trval najkratší pokus 141 sekúnd, čo je výrazne viac nad hranicou stanovenou Federálnym úradom pre letectvo (FAA). Letecké spoločnosti pravdepodobne budú musieť zmeniť brífingy či preplánovať evakuačné scenáre, keďže demografické zloženie mení svoju podobu.

Čo odhalil výskum ?

Výskumníci modelovali tri rozloženia kabín, tri pomery cestujúcich nad 60 rokov a tri usporiadania sedadiel. Vytvorili tak 27 únikových scenárov pre model Airbus A320. Hlavným zistením bolo, že rozloženie je rovnako dôležité ako objem. Vyššia koncentrácia starších cestujúcich v jednej časti lietadla vytvárala úzke miesta a spomaľovala aj ostatných ľudí naokolo.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Naopak, najlepší výsledok dosiahli, keď rozsadili 30 starších cestujúcich v kabíne so 152 sedadlami s dvoma radmi prvej triedy v prednej časti lietadla. Autori tvrdia, že výkonnosť evakuácie závisí nie len od konštrukcie lietadla, ale aj rozmiestnenia sedadiel. Štúdia má niekoľko obmedzení vrátane veľkostí vzorky a počtu vykonaných pokusov.

Nová výzva pre spoločnosti

Štúdia nevyžaduje, aby aerolínie obmedzili počet starších cestujúcich. Mohli by skôr prehodnotiť riadenie bezpečnosti na palube, čo by znamenalo zmeniť predletové inštrukcie. Možno bude treba zmeniť stratégiu sedenia hlavne v prípade ľudí vyžadujúcich asistenciu. Zvyšuje to tlak na spoločnosti a regulačné orgány, aby zabezpečili, že predpoklady evakuácie odrážajú skutočné demografické údaje cestujúcich.

Hlavným záverom je, že vek a rozloženie sedadiel dokážu ovplyvniť priebeh evakuácie. Tvrdenia o systémovom riziku leteckých spoločností treba brať s rezervou, kým neprebehnú podobné simulácie aj na iných lietadlách, s inou demografickou skupinou a v reálnych testovacích podmienkach.

Viac o téme: EvakuáciaProblémLetecké spoločnostiVeková kategória
Nahlásiť chybu

Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prominenti
Správy
Správy

Domáce správy

Domáce
Domáce
Domáce
Prešov

Zahraničné

Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné

Prominenti

Osobnosti
Domáci prominenti
Domáci prominenti
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zaujímavosti
vysetrenie.sk
Zaujímavosti
Zaujímavosti

Dobré správy

plnielanu.sk
Domáce
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Ekonomika

Šport

Juraj Slafkovský
Tipsport liga
Európska liga
Tipsport liga

Auto-moto

Klasické testy
Predstavujeme
Predstavujeme
Novinky

Kariéra a motivácia

Práca a voľný čas
Získaj prácu
Motivácia a produktivita
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Torty

Technológie

Armádne technológie
Armádne technológie
Hoaxy
Nezaradené

Bývanie

Pre kutilov

Záhrada
Zelenina a ovocie
Strecha
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu