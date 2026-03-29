Koniec komplikovaného cestovania: Z Varšavy odletelo prvé lietadlo nového spojenia s Bratislavou

VARŠAVA - Z varšavského Letiska Chopina odletelo prvé lietadlo nového spojenia Varšava - Bratislava. Medzi mestami bude od nedele premávať týždenne spolu 12 spojov spoločností WizzAir a Ryanair. Na palube nedeľného prvého letu bola aj veľvyslankyňa SR v Poľsku Andrea Elscheková Matisová.
Veľvyslankyňa označila spustenie linky za významný krok pre rozvoj spolupráce. „Je to veľká investícia do toho, aby sme sa lepšie poznali a budovali vzťahy,“ zdôraznila. Spojenie podľa nej vytvára priestor na intenzívnejšie kontakty v oblasti turizmu, kultúry, vzdelávania aj verejnej správy a môže podporiť krátkodobé pobyty v oboch metropolách.
Nová linka má podľa Elschekovej Matisovej opodstatnenie aj vzhľadom na nedostatočnú dopravnú infraštruktúru medzi krajinami. „Let medzi Varšavou a Bratislavou trvá zhruba hodinu, takže to je určite zaujímavé z časového dôvodu,“ povedala a upozornila, že medzi Poľskom a Slovenskom stále neexistuje štvorprúdová cesta ani priame vlakové spojenie.
Let využilo už niekoľko desiatok cestujúcich
Nedeľný prvý let využilo niekoľko desiatok cestujúcich, z ktorých väčšina pochádzala z Poľska. Bol medzi nimi napríklad Piotr, ktorý do Bratislavy cestoval na konferenciu. „Na Slovensku budem tento mesiac už druhý raz, prvý raz na lyžiach v Jasnej a teraz na konferencii o zahraničnej politike,“ uviedol. Spojenie podľa neho podporí turistický ruch medzi mestami, keďže už nebude potrebné letieť do Viedne a pokračovať do Bratislavy autobusom. „Musím uznať, že Bratislava je pekné mesto a je tam veľa zaujímavých miest,“ hovorí.
Z výletu vo Varšave sa vracala Ukrajinka Anna s kamarátkou, ktoré žijú na Slovensku. „Našli sme lacné letenky, tak sme sa rozhodli prísť,“ povedala. Domov cestoval aj Albert zo Slovenska, ktorý sprevádzal kamaráta na volejbalový zápas a chcel vidieť poľskú metropolu. „Ešte som tu nikdy nebol a je mi to príjemnejšie, lebo je to veľmi blízko a nemusím to komplikovať z Viedne,“ dodáva.
Z Varšavy do Bratislavy bude od nedele týždenne lietať päť spojení spoločnosti WizzAir z Letiska Chopina a sedem spojení spoločnosti Ryanair z Letiska Varšava-Modlin. Od piatka pribudli aj lety z Gdanska do Popradu a Bratislavy. Dlhodobo tiež funguje spojenie poľského dopravcu LOT medzi Varšavou a Košicami. Varšavské letisko Slováci využívajú aj ako prestupný uzol pri letoch do vzdialenejších destinácií. Ryanair zatiaľ lety z Varšavy plánuje do konca októbra a Wizzair do konca marca 2027, pričom ich budúcnosť závisí aj od dotácií.